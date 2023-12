In Francia auto elettrica da 40 euro al mese con leasing sociale

La Francia mira a facilitare l’accesso ai veicoli elettrici con un programma di leasing sociale, un noleggio sociale appena lanciato che permette ai conducenti a basso reddito di noleggiare auto elettriche a partire da 40 euro al mese.

Peraltro, il programma non prevede acconti iniziali, ma offre ricarica gratuita, in alcuni casi, per sei mesi. Il Presidente Macron ha annunciato il programma lo scorso 22 ottobre, con l’obiettivo di far pagare agli utenti un noleggio di circa 100 euro, ma i produttori di automobili sono riusciti a ridurre ulteriormente questo prezzo.

I conducenti idonei al programma, non solo non dovranno pagare un acconto, che sarà sovvenzionato dal governo, ma avranno accesso ad un’auto elettrica a partire da solamente 40 euro al mese.

La tanto attesa nuova Twingo E-Tech di Renault sarà offerta a 40 al mese, comprensivi di manutenzione, assistenza e anche ricarica per i primi sei mesi. La Fiat 500e sarà offerta a partire da 89 al mese. La Peugeot ha annunciato la sua E-208 a 99 euro al mese, mentre Opel offrirà la sua Corsa-e a 94 euro. La ë-C3 di Citroën sarà disponibile per il noleggio a 54 al mese.

Per essere idonei al programma di leasing sociale, i residenti francesi devono avere un reddito annuale non superiore a 15.400 euro, percorrere più di 8.000 km all’anno e vivere almeno a 15 km di distanza dal luogo di lavoro. Se si soddisfano tali requisiti si potrà godere di un contratto di noleggio di tre anni con l’opzione di acquisto alla fine e il contratto coprirà i costi assicurativi e la cancellazione in caso di morte, disabilità o disoccupazione.

Macron ha dichiarato che entro il 2027 la Francia avrà prodotto almeno un milione di veicoli elettrici e aperto quattro fabbriche di batterie nel Paese. Per tutte le notizie che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.