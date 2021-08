Le Storie di Instagram? Mai così facili coi modelli di Unfold

Ma quant’è difficile creare una Storia su Instagram che colpisca l’attenzione dei propri followers? Perché d’altronde è questo lo scopo della condivisione dei contenuti sui social network: farsi leggere, vedere e ascoltare il più possibile. Per chi non è particolarmente avvezzo con questa tecnologia ora c’è un’app per iPhone che si chiama Unfold e che promette di semplificare tutto il processo.

Include infatti oltre 400 modelli che in fin dei conti si possono usare per creare qualunque contenuto destinato ai social e permette anche di semplificare la realizzazione di un Bio Site da aggiungere come link alla propria biografia, creando così un vero e proprio biglietto da visita digitale e personalizzabile.

L’app permette di pianificare visivamente il proprio feed di instagram, realizzando così una griglia che abbia un senso anche dal punto di vista dell’immagine. L’uso è semplificato fino allo stremo: basta scegliere un modello e aggiungere i propri contenuti.

A quel punto infatti si accede ad una serie di strumenti che permettono di modificare foto e video con filtri ed effetti, aggiungendo del testo selezionando non solo il tipo di carattere ma modificandone anche l’aspetto finale scegliendo l’allineamento e la forma. E’ perfino possibile caricare font esterni. L’app semplifica anche l’aggiunta di sfondi, texture e adesivi. Al termine, alcuni pulsanti permettono di esportare la propria creazione sul rullino foto oppure condividerla direttamente su Instagram, Tik Tok, Facebook, Snapchat e tutti gli altri social network principali in un click.

Al prezzo di 2,99 euro è possibile iscriversi a Unfold+ per sbloccare l’accesso completo a tutti i modelli e tipi di carattere, design esclusivi oltre ad un accesso privilegiato alle nuove raccolte. L’abbonamento Unfold Pro invece costa 21,99 euro e comprende l’iscrizione a Unfold+ oltre alla possibilità di caricare font personalizzati, aggiungere i colori alla palette, sincronizzare loghi e sticker esterni e condividere le proprie storie sul web con link stori.es.

L’app “Unfold” è sviluppata da Unfold Creative, è localizzata in lingua italiana, è gratuita e attualmente si trova in 9 posizione nella categoria “Grafica e design” su App Store, dove ha ricevuto oltre 36.500 valutazioni con una media di 4,7 stelle su 5. La versione attuale è la numero 7.14.0 e per poter essere installata richiede almeno 240 MB di spazio e la versione 11.4 di iOS e iPadOS. E’ possibile estendere l’accesso a maggiori contenuti acquistando diversi pacchetti venduti ad un prezzo compreso tra 0,99 euro e 1,99 euro. Dal punto di vista della privacy raccoglie informazioni sensibili, contenuti dell’utente, dati sull’utilizzo e diagnosi dell’app che vengono collegate all’identità dell’utente.