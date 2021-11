“A Dozen Eggs” è un nuovo spot della serie Shot on iPhone

Apple ha condiviso un nuovo video della serie “Shot on iPhone”, una pubblicità commissionata a Michel Gondry, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore francese, noto per il suo stile visuale innovativo.

Gondry è noto per film quali “Se mi lasci ti cancello”, “Be Kind Rewind – Gli acchiappafilm”, “The Green Hornet” e “L’arte del sogno”.

Lo spot di Apple – girato con iPhone 13 Pro – mostra uova in varie ambientazioni e situazioni di fantasia, e finisce con il telefono a riprendere galline in un pollaio. “Cosa succede se prendi una dozzina di uova, un iPhone 13 Pro e aggiungi l’inventiva di Michel Gondry? Il semplice diventa cinema”, si legge nella tagline del video.

Nel momento in cui scriviamo Apple non ha ancora diffuso il “Dietro le Quinte” dello spot: sarà interessante per comprendere meglio alcune delle tecniche usate dal regista. Alcuni spezzoni sono ad ogni modo chiaramente girati con la tecnica dello stop-motion, altri realizzati sfruttando la modalità macro.

Nel 2017, Michel Gondry ha firmato Detour , un emozionante cortometraggio più ambizioso di dieci minuti interamente girato con un iPhone e finanziato da Apple. Quest’utimo corto Narra la storia di un triciclo che cade dall’auto di una famiglia in vacanza e le peripezie per ritrovare la piccola proprietaria. Durante il viaggio il triciclo incontra vari personaggi e non mancheranno momenti emozionanti prima del lieto fine.

Apple da anni propone video pubblicitari realizzati con iPhone e la campagna “Shot on ‌iPhone‌” è una delle più longeve della storia dell’azienda.