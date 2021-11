Apple brevetta l’iPhone tutto vetro

Jony Ive ha parlato a lungo dell’idea di un iPhone interamente in vetro e alla società è stato ora concesso un brevetto per un potenziale design, insieme a un Apple Watch in vetro e un Mac Pro.

L’illustrazione dell’iPhone completamente in vetro è l’immagine più dettagliata presente nel brevetto, che mostra un display su entrambi i lati pulsanti touchscreen funzionali sui bordi.

I brevetti sono generalmente proposti in termini generali, ma offrono comunque l’idea di quello che potrebbe essere la periferica. In questo caso, l’iPhone viene descritto come un dispositivo elettronico che include un involucro di vetro a sei lati che definisce un volume interno e comprendente un primo elemento di vetro e un secondo elemento di vetro.

Il primo elemento di vetro definisce almeno una porzione di un primo lato principale dell’involucro a sei lati, almeno una porzione di un lato periferico dell’involucro e una prima regione lungo il lato periferico. Il secondo elemento di vetro è attaccato al primo e definisce almeno una porzione di un secondo lato principale dell’involucro di vetro a sei lati.

Il dispositivo elettronico, si legge, include inoltre un display a schermo tattile all’interno del volume interno e posizionato adiacente ad almeno una porzione di ciascuno dei sei lati dell’involucro di vetro. Allo stesso modo, le potenziali applicazioni sono descritte a grandi linee, includendo anche laptop e tablet.

L’idea di display multipli ed estensibili non è nuova, e attualmente esistono telefoni pieghevoli, telefoni con doppio display e telefoni che estendono la funzionalità touchscreen ai bordi.

Ma il brevetto di Apple porta tutto questo a un livello completamente nuovo, prevedendo la possibilità che il dispositivo abbia sostanzialmente i display su tutti i lati, cosa che richiederebbe da parte del sistema il rifiuto tattile del palmo della mano piuttosto sofisticato per evitare tocchi accidentali.

Le illustrazioni di Apple di Apple Watch e Mac Pro Tower inclusi nel brevetto non hanno lo stesso livello di dettaglio, rospetto ad iPhone. Inoltre, occorre ricordare che Apple brevetta molte idee che poi non arrivano sul mercato, e anche questo iPhone di vetro sembra avere natura principalmente concettuale, piuttosto che essere un vero candidato al rilascio, almeno per il momento. Anche nel 2014, ricordiamo Apple presento un brevetto di display avvolgente, così come nel 2020 ha portato avanti la stessa idea.

Un iPhone completamente in vetro sembra una forzatura, ma è certamente interessante vedere l’azienda esplorare anche questo tipo di idee.