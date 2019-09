A IFA 2019 Fossil presenta PUMA Sport, lo smartwatch per sportivi

A IFA 2019 PUMA presente il primo smartwatch dedicato a tutti gli sportivi, con sistema operativo Wear OS di Google e piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100. Ecco foto e caratteristiche di PUMA Sport.

L’orologio intelligente mixa caratteristiche sportive e tecnologia, progettato per diventare l’alleato ideale di chiunque ama allenarsi e monitorare i propri obiettivi. Dispone di una cassa in nylon e alluminio, mentre il cinturino ruvido in silicone offre aderenza e traspirabilità, e sarà disponibile in tre colorazioni.

A livello software gli utenti potranno fare affidamento su Google Fit, mentre l’orologio permetterà di tenere traccia delle attività come pilates, canottaggio o spinning, e contare le ripetizioni nell’ambito di esercizi di potenziamento muscolare come le flessioni. In “modalità allenamento”, Google Fit è in grado di monitorare continuamente il battito cardiaco, mentre l’utente potrà scegliere a schermo quali informazioni rapide visualizzare.

Integra il GPS per tenere traccia dei movimenti, anche senza necessità di abbinare lo smartphone, mentre l’Assistente di Google permetterà di porre domande all’orologio e impartire istruzioni. E’ possibile anche connettersi a Spotify per l’ascolto musicale, ed è dotato di NFC per i pagamenti in mobilità tramite Google Play. L’orologio è in grado anche di fornire informazioni sul meteo in tempo reale, ed è swimproof, per le attività di nuoto.

Non mancano anche le notifiche al polso, alle quali poter rispondere tramite l’Assistente Google. Mette a disposizione uno spazio di archiviazione di 4 GB e una memoria RAM di 512 MB. Tra le altre, supporta la ricarica rapida (50 minuti per l’80%) ed è dotato di certificazione fino a 3 ATM. Tra i sensori non mancano, altimetro, accelerometro, giroscopio, sensore di luce ambientale.

Lo smartwatch ha una cassa di 44 mm, con dimensione del display da 30 mm, una diagonale da 1,19 pollici con tecnologia AMOLED e risoluzione di 328 pixel per pollice. Il peso dell’orologio è di appena 28 grammi. Non si conoscono ancora i dettagli sulla release e il prezzo in Italia, ma in USA arriverà a novembre a 275 dollari.

