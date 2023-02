A San Valentino la ricarica wireless diventa regalo d’amore per Einova

Nell’era del digitale anche San Valentino diventa un’ottima occasione per stupire il partner con un regalo tecnologico. Tra le vetrine che potrebbero interessare i nativi digitali quella di Einova, che sconta due caricatori wireless per iPhone e smartphone Android compatibili.

Il vero amore, lo si sa, è ormai tecnologico e la ricarica wireless di design diventa allora un’ottima idea regalo. San Valentino è ormai dietro l’angolo e piuttosto che investire in fiori e cene romantiche, in molti potrebbero optare per un regalo tecnologico.

Einova ha così pensato di dare un po’ di carica alla giornata dedicata all’amore, mettendo in sconto due periferiche per la ricarica wireless. Fino al 14 febbraio è, infatti, attiva l’offerta del 30% sul prodotto più iconico dell’azienda: la Charging Stone, una base di ricarica che utilizza marmo o pietra, a seconda del modello. Con i suoi 10W di potenza e la sua tecnologia wireless certificata Qi offre un tocco di eleganza alla propria ricarica quotidiana.

Potete beneficiare dell’offerta e acquistarla direttamente a questo indirizzo.

Il secondo dei prodotti in offerta, sempre dedicato alla ricarica wireless, è invece pensato per chi vuole condividere la propria carica con partner o amici.

In questo caso Einova suggerisce la Dual Charging Stones – una doppia base di ricarica wireless in marmo naturale di colore bianco o nero che permette di caricare due smartphone o dispositivi Qi compatibili contemporaneamente. Si tratta di una periferica dal design italiano e dai materiali naturali.

Potete acquistarla direttamente a questo indirizzo.

Se state cercando un caricabatterie smartphone il link da seguire per una guida completa è direttamente questo.