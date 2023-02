Nuki migliora l’apertura automatica Auto Unlock su iPhone

Nuki, uno dei principali protagonisti nel mercato dei sistemi intelligenti per l’accesso in casa, presenta un aggiornamento di Auto Unlock, la funzione di Nuki Smart Lock che è stata migliorata grazie all’aggiornamento dell’applicazione iOS alla versione 2023.2.1. Ecco di che si tratta.

L’apertura automatica della porta è una delle funzioni più apprezzate dagli utenti di Nuki Smart Lock, spiega l’azienda. Adesso, con l’attuale aggiornamento dell’app iOS, è ora possibile regolare il momento esatto di apertura della serratura, secondo le proprie esigenze.

La funzione Auto Unlock di Nuki per aprire la porta di casa automaticamente sfrutta la geolocalizzazione e il Bluetooth. In particolare Nuki disegna un cerchio virtuale con un raggio di 100 metri: quando tale limite invisibile viene oltrepassato dall’esterno, l’app Nuki inizia a cercare attivamente il segnale Bluetooth della serratura. Appena lo aggancia, l’apertura della porta si attiva.

L’ultimo aggiornamento affina il sistema e risolve quei piccoli problemi che potevano verificarsi per via della connessione Bluetooth. In passato poteva accadere che il segnale Bluetooth venisse agganciato prima del necessario, con conseguente apertura troppo presto. Dopo l’aggiornamento, gli utenti troveranno la nuova funzionalità “Velocità di sblocco automatico” nelle impostazioni di sblocco. Grazie a quest’app sarà possibile selezionare anche un tempo di risposta breve o più lungo per rispondere alle esigenze di ogni utente.

Prezzo e disponibilità

L’applicazione Nuki si scarica gratis da App Store di Apple e Google Play Store. Lo sblocco automatico è una funzione di Nuki Smart Lock. Nuki Smart Lock 3.0 e 3.0 Pro possono essere installati su quasi tutte le porte di case o appartamenti senza bisogno di attrezzi o del supporto di un tecnico. I clienti possono trovare ulteriori informazioni, tra cui una verifica dell’installazione, sul sito web di Nuki.

In questo articolo trovate l’unboxing di Nuky Keypad 2 con lettore di impronta digitale per Smart Lock. Per tutte le notizie e gli articoli dedicati a domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.