Access per PS5, disponibile il controller per l’inclusività

Access per PS5 è un controller di nuova generazione, ispirato alla community dell’accessibilità, dal desiderio di abbattere le barriere del gioco e offrire maggiore accessibilità anche nel gaming.

Sony riferisce che su questo progetto ha iniziato a lavorare cinque anni addietro, coinvolgendo esperti e organizzazioni come AbleGamers, Stack-Up e SpecialEffect, nonché PlayStation Studios, con l’obiettivo di creare un controller con un nuovo design in grado di avere un notevole impatto sulla community dell’accessibilità.

«Grazie al loro contributo, e avvalendoci dei 28 anni di esperienza di progettazione di SIE e di test di gioco con decine di partecipanti in tre continenti, abbiamo creato un kit per controller estremamente personalizzabile e accessibile dotato di un funzionamento “fuori dagli schemi” per aiutare i gamer con disabilità a giocare più comodamente e per periodi più lunghi».

Ogni particolare del controller Access (qui i dettagli) è stato realizzato in stretta collaborazione con esperti di accessibilità, tenendo conto delle sfide comuni che affrontano i giocatori con disabilità: difficoltà a tenere in mano un controller standard per lunghi periodi di tempo, pressione accurata di piccoli gruppi di tasti o grilletti o posizionamento ottimale di dita e pollice.

Il controller Access è progettato tetendo conto delle varie criticità, offrendo un’esperienza di gioco altamente personalizzabile; include un kit con 19 cappucci tasti intercambiabili e 3 cappucci levette di varie forme e design. I giocatori possono personalizzarli liberamente in base a forza, mobilità ed esigenze fisiche individuali, nonché creare configurazioni dei comandi personalizzate tramite una serie di altre funzioni di personalizzazione hardware e software.

Anche la confezione tiene conto dell’Accessibilità ed è apribile con una sola mano e con il minimo sforzo grazie a degli anelli che possono essere tirati dal lato destro o sinistro rilevando gli interni.

L’Access Control può essere già pre-ordinato; nel momento in cui scriviamo su Amazon il prezzo indicato è di 89,99 €. .Nei primi mesi del prossimo anno, Logitech G inizierà a rendere disponibile il LogitechG Adaptive Gaming Kit per controller Access, offrendo ancora più opzioni di personalizzazione per i giocatori con esigenze di accessibilità specifiche.