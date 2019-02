Update Lightroom, ora foto del 30% più dettagliate grazie a Sensei

Ale foto in Raw trattate con Lightroom saranno ora molto più dettagliate. Il merito è dell’ultimo aggiornamento del programma di Adobe che sfrutta ora per questo scopo la tecnologia Sensei grazie alla quale le RAW diventano più nitide e definite. La funzione “Migliora dettagli”, nello specifico, consente di ottimizzare i particolari “minuti” nelle immagini RAW, in particolare nei file mosaico Bayer e X-Trans. GLi sviluppatori spiegano che sfruttando questa funzione è possibile ottenere una risoluzione più elevata e risultati più precisi nelle aree con molti particolari; la stima è di un incremento del dettaglio fino al 30%. Dovrebbero essere inoltre mantenuti meglio i colori nelle aree più piccole e veriicarsi meno effetti moiré e colori falsi.

Secondo i primi test effettuati dal francofono Use-Lightroom , i risultati sono convincenti, ma i file risultano più “pesanti”, ed è necessario sfruttare un computer recente per il trattamento dei file. Adobe, in effetti, suggerisce dove necessario l’uso di una GPU esterna.

Oltre a questo Lightroom CC ora consente di unire facilmente più foto con bracketing dell’esposizione in un’unica foto HDR, e più foto con esposizione standard in una singola immagine panoramica. È anche possibile unire più foto con bracketing dell’esposizione per creare, con un singolo passaggio, un’immagine panoramica HDR.

Per quanto riguarda la versione 4.2 per iPhone e iPad, ora è possibile scegliere di condividere foto specifiche anziché un intero album. A questo scopo, basta selezioanre le foto desiderate, toccate l’icona Condivi nel pannello inferiore e selezionare “Condividi su We”b. Le foto vengono quindi aggiunte a una pagina Web; è possiible specificare se i visitatori possono scaricare le foto, aggiungere commenti, visualizzare le impostazioni della fotocamera o vedere dove è stata scattata la foto. Una volta condivise le foto, basta toccare l’icona in alto a sinistra della schermata e selezionare Foto per visualizzare le raccolte di foto condivise ad-hoc. Lightroom per Apple TV è ora fornito in bundle con Lightroom per iPhone. È sufficiente cercare Adobe Lightroom CC nell’App Store su iPhone o Apple TV per installare l’app su entrambi i dispositivi.