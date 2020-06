Adobe Photoshop Camera, disponibile l’app per foto magiche su iPhone

Annunciata lo scorso anno, ora tutti gli utenti iPhone e Android possono scattare fotografie applicare effetti, migliorare le immagini e molto altro ancora con Adobe Photoshop Camera, disponibile gratis su App Store con acquisti in-app. Al lancio sono già inclusi oltre 80 filtri ed effetti, ma lo sviluppatore anticipa che ogni settimana ne verranno aggiunti di nuovi. L’utente può scorrere e navigare tra tutti quelli disponibili, scegliere quello desiderato e inserirlo tra i preferiti per averlo poi sempre a portata di tap.

Qui di seguito riportiamo l’elenco dei filtri già inclusi: Portrait, Studio Light, Bloom, Pop Art, Spectrum, Desync, Food, Scenery, Natural Skies, Analog, Night Shift, Comic Skies, Interstellar, Dreamcatcher, Celestial, Supersize, Double Expo, Prism, Color Echo, Mixed Media, Blue Skies, Artful e molti altri ancora. È possibile scegliere e applicare filtri ed effetti prima dello scatto e anche successivamente.

Le tecnologie e l’intelligenza artificiale di Photoshop sono integrati nell’app per migliorare ogni fase del processo: dal riconoscimento automatico di scene e soggetti, alla cattura di immagini con luce, colori e dettagli ottimizzati a ogni scatto. Questo vale anche per i ritratti con i controlli dedicati Bokeh, Distanza viso e Illuminazione viso, mentre per i selfie l’app riconosce dove è posizionato ciascun soggetto eliminando la distorsione. Il pacchetto è arricchito anche con lenti ed effetti creati da celebri influenze, tra cui anche quelli firmati dalla giovanissima cantante Billie Eilish.

Adobe Photoshop Camera per iPhone richiede iOS 12 o successivi, funziona con iPhone 6S, iPhone SE di prima generazione e modelli successivi ed è compatibile anche con iPad. Si scarica gratis da questa pagina di App Store, con alcune funzioni proposte tramite acquisti in-app. L’app è disponibile anche per Android da questa pagina di Google Play Store. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Adobe sono disponibili da questa pagina.

