Adobe Première Pro con Auto Reframe crea al volo video in diversi formati

Finora con praticamente tutti i principali software di editing video, partire da una registrazione video per creare un filmato con proporzioni diverse è una operazione manuale lunga e laboriosa: non sarà più così per gli utenti di Adobe Premiere Pro con l’arrivo della nuova funzione Auto Reframe.

Finora l’operatore deve selezionare a mano l’inquadratura in ogni singola clip per mantenere il soggetto in vista e al centro. Questa operazione lunga e noiosa verrà svolta praticamente tutta in automatico grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale Adobe Sensei e dell’apprendimento automatico.

Con Premiere Pro e Auto Reframe basta semplicemente selezionare le proporzioni desiderate per il video finale, per esempio tra video in verticale per social e Instagram, formato paesaggio per i filmati YouTube oppure in formato 16:9.

Il software lavora in automatico mantenendo sempre il soggetto al centro. L’utente può intervenire sulla creazione automatica scegliendo se desidera molta o poca azione, in ogni caso è sempre possibile intervenire manualmente per affinare i risultati.

In questi giorni è in corso la fiera IBC 2019 in Amsterdam, una delle più importanti al mondo per le tecnologie media e dell’intrattenimento dove Adobe mostra in anteprima Adobe Premiere Pro con Auto Reframe.

La funzione sarà rilasciata e resa disponibili a tutti gli utenti del software entro la fine di quest’anno. Uno strumento potente e rapido che farà la felicità di tutti creatori di video che potranno ottenere al volo filmati già pronti per l’uso sui social, sul web e per tutti i principali canali di distribuzione.

Adobe Premiere Pro è incluso nel pacchetto di software professionali Adobe Creative Cloud proposto in abbonamento.