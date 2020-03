Aggiornamento Google Home, le novità per luci, Nest Cam e feed

Google Home si sta preparando ad un grande aggiornamento, che favorirà certamente tutti gli utenti possessori di una Nest Cam. Sui feed, infatti, potranno essere guardati i feed di tutte le periferiche compatibili, appunto come la cam di Nest. Altre migliorie riguarderanno il modo di accendere e spegnere le luci.

Una volta aggiornato, Google Home impreziosirà la scheda Feed mostrando tutte le attività importanti dai dispositivi supportati, come Nest Cam. Già lo scorso anno Google ha affermato che gli utenti sarebbero stati in grado di guardare clip video complete e ascoltare clip audio nella scheda Feed. Questo aggiornamento potrà mantenere la promessa.

Le note sulla versione dell’app per iOS indicano, inoltre, che l’applicativo renderà più semplice l’accensione e lo spegnimento delle luci, con possibilità di azionarle rapidamente. Tuttavia, non è ancora chiaro quale sia la modifica che Google sceglierà adottare in tal senso. Come osserva 9to5Google, tali scorciatoie sono già disponibili nella parte superiore della scheda principale, ed è difficile capire come si potrà velocizzare ancor di più queste semplici azioni.

È probabile che Google stia apportando queste modifiche in preparazione del nuovo Nest Aware, il cui lancio è previsto all’inizio di questo 2020. Ciò porterà “registrazioni basate sugli eventi” grazie alle videocamere Nest compatibili.

L’aggiornamento, Google Home 2.19, è disponibile su iOS e il roll out sta per iniziare anche su Android. Le modifiche saranno apportate come aggiornamento lato server nelle prossime due settimane.

A questo indirizzo trovate i migliori regali da fare a chi vuol crearsi una casa smart con Google Home.