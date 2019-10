Aggiornamento PS4: con il FW 7.0 Remote Play su iPhone e Android e party a 16 giocatori

Sony annuncia sulle pagine del proprio blog ufficiale l’arrivo del firmware 7.0 per la prossima settimana, aggiornamento che renderà ancor più importante l’integrazione con le piattaforme mobili, quali smartphone e tablet iOS e Android. Ecco tutte le novità in arrivo per i giocatori Sony.

L’aggiornamento includerà nuove funzionalità per la piattaforma, tra cui le funzioni Party e la Riproduzione remota. Anzitutto, per i fan PS4 che amano giocare al fianco degli amici o altri membri della comunità, la funzione Party porterà il numero massimo di utenti da 8 a 16, grazie ad una connettività di rete migliorata e ad una migliore qualità audio.

Ancora, l’app Party offrirà anche una nuova funzione di trascrizione della chat per gli utenti degli Stati Uniti tramite l’app PS4 Second Screen su smartphone o altri dispositivi mobili. La nuova funzionalità supporta l’inglese e converte la chat vocale in testo, o consente di inserire testo letto ad alta voce, così da inviarlo ad altri membri del clan.

Riproduzione remota

L’altra grande novità, che farà la felicità dei giocatori mobili, è la possibilità di eseguire lo streaming di determinati giochi PS4 su dispositivi mobili, Android e iPhone, che richiederà Android 5.0 o versioni successive. La funzione necessitò della companion app per la riproduzione remota, disponibile gratis su Google Play Store, così come anche su App Store.

Importante notare come, per gli utenti di iPhone o iPad, l’app di riproduzione remota è stata aggiornata in modo da poter ora visualizzare il controller in qualsiasi momento e bloccare l’orientamento dello schermo.

Inoltre, i giocatori potranno utilizzare i controller wireless DualShock 4 tramite Bluetooth per la riproduzione remota su Android, iPhone, iPad e Mac. Per utilizzare questa funzione è sufficiente aggiornare il proprio dispositivo ad Android 10, iOS 13, iPadOS 13 o macOS Catalina in uscita a ottobre.

Il consiglio di Sony, per sfruttare al meglio queste nuove interazioni, è quello di utilizzare un sistema PS4 con una connessione cablata tramite un cavo LAN.

A questo indirizzo una guida su come Come collegare un controller Xbox e PS4 ad iPhone, Apple TV e Mac con iOS 13, iPadOS, tvOS e Catalina. Sempre in tema videoludico, se volete dare uno sguardo alle novità Apple Arcade, invece, fate riferimento alla nostra sezione dedicata al servizio di abbonamento di Apple.