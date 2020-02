PlantSnap identifica le piante con una foto da iPhone e iPad

Per conoscere il nome e tutti i dettagli di una specifica pianta è sufficiente inquadrarla con la fotocamera dello smartphone: dovete però prima aver installato PlantSnap, un’applicazione per iPhone e iPad attualmente in grado di riconoscere il 90% di tutte le specie presenti sul pianeta, con un database contenente oltre 316.000 specie diverse, attraverso la semplice scansione di una fotografia.

E’ lo Shazam delle piante e dietro la riuscita di questo sistema c’è l’Intelligenza Artificiale. Grazie infatti a un algoritmo di apprendimento automatico l’app migliora con l’utilizzo da parte di tutti gli utenti, perfezionando così giorno dopo giorno il riconoscimento di piante praticamente di ogni tipo tra fiori, alberi, piante grasse, funghi, cactus e molto altro. Secondo le stime l’algoritmo impara circa 50.000 nuove specie ogni mese.

Come funziona PlantSnap

Immaginate perciò di trovarvi in vacanza, di fare un’escursione o una semplice passeggiata pomeridiana e chiedervi che tipo di fiore o di pianta è quella che state guardando in quel preciso momento. Con PlantSnap siete a cavallo perché avete un botanico in tasca: non dovete far altro che tirare fuori lo smartphone, scattare una fotografia e caricarla all’interno dell’app, per accedere istantaneamente alla relativa scheda tecnica.

E’ anche possibile sfogliare la galleria per scoprire nuove piante presenti in tutto il mondo e, attraverso il sito web dedicato, si possono caricare le fotografie archiviate sul proprio computer.

Gli utenti possono anche creare una propria collezione potendo così ritrovare facilmente tutte le piante avvistate – e fotografate – nel corso del tempo. Con l’aggiornamento di iOS 12 sono state introdotte diverse novità:

• Rilevamento automatico di fiori e foglie per un riconoscimento senza interruzioni (iOS 12 necessario) senza più più cercare l’inquadratura per i tuoi scatti.

• Scoperta delle piante in Realtà Aumentata!

• Basta toccare una delle piante rilevate perché sia identificata in un batter d’occhio.

• La nuova schermata Esplora, in cui vedere la mappa delle piante vicine.

• Le schede Utente e Altro ora sono combinate in una sola, per una navigazione più semplice e intuitiva.

Il tutto viene offerto insieme a un aggiornamento del database delle piante, che ora contiene oltre 500.000 specie e un aggiornamento del nostro algoritmo di identificazione, che fornirà risultati ancora migliori!

Scarica PlantSnap su iPhone e iPad

PlantSnap si scarica su App Store in versione di prova gratuita con possibilità di abbonamento in-app per estenderne le funzionalità. Nello specifico al costo di 9,99 dollari al mese oppure 9,99 dollari l’anno sarà possibile utilizzare l’app senza pubblicità e senza alcun limite nel numero di scatti effettuabili. Inoltre si potrà accedere alla mappa di esplorazione globale, visualizzare la propria raccolta via web e beneficiare di un contatto diretto con gli esperti in caso di bisogno

In alternativa si può acquistare direttamente la versione Pro a 21,99 euro che, in un sol colpo, consente di utilizzare tutte le funzioni dell’app senza alcun limite temporale e con la possibilità di scaricare i futuri aggiornamenti senza costi aggiuntivi.