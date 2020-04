AKVIS Sketch 23.0 converte foto in disegni su Mac e PC: ora con lo stile “Maestro”

AKVIS Sketch è un software che consente di trasformare le foto in disegni con un’ampia varietà di funzioni creative. Il programma fa apparire la foto come un vero e proprio disegno, permette di creare schizzi a matita in bianco e nero e opere d’arte a colori.

Tra le novità della nuova versione, la possibilità di scegliere tra questi stili: Classico, Artistico e Maestro, ognuno con vari preset pronti all’uso. Ogni stile ha i suoi vantaggi e consente di ottenere disegni per tutti i gusti.

Lo stile Maestro introdotto nella versione 23.0 combina armoniosamente tecnica e arte creativa. Gli svilupaptori spiegano che “consente di realizzare opere d’arte vivide ed espressive”, con “magistrali” tratteggi e contorni chiari e naturali e senza eccessivi dettagli “fotografici”.

Nello stile “Classico” è stata migliorata la creazione di disegni a colori dalle fotografie, con i i colori appaiono più vicini alla gamma dei colori originali. La versione aggiornata offre inoltre miglioramenti dell’interfaccia e delle prestazioni, il supporto per molti file RAW e una maggiore stabilità del programma.

Il software è disponibile sia in versione standalone (indipendente), sia come plugin per i più diffusi programmi di grafica (Photoshop e simili). Il prezzo del programma parte da 68,00 euro (versione “Home” per uso personale). GLi utenti che di recente hanno acquistato oppure aggiornato le loro licenze, nel corso degli ultimi 12 mesi, possono effettuare l’aggiornamento gratuito a questa nuova versione. Gli utenti con licenza non valida per l’odierna versione possono ottenere Sketch v.23.0 a 14,00 €. Dal sito del produttore è possibile scaricare una versione dimostrativa.

AKVIS è una società russa specializzata in software di elaborazione grafica e video. Fondata nel 2004 e con sede a Perm (capoluogo del Territorio omonimo), ha reaizzato numerosi programmi per l’elaborazione di foto, tutti disponibili come applicazioni standalone e come plugin per Photosho