Apple tratta con Toyota per Apple Car prevista nel 2024

Project Titan sembrava quasi morto o quantomeno fortemente ridimensionato alla sola parte software e di guida autonoma, invece ormai già da qualche mese il progetto per una automobile elettrica Apple è tornato nelle anticipazioni: questa volta Apple sarebbe in trattative con Toyota.

L’ultimo report indica che Apple sta guardando sia in Giappone che in Corea del Sud, con dirigenti di Cupertino avvistati presso i fornitori di parti e componenti per il settore automobilistico, tra cui vengono citati LG Electronics e SK Group. In precedenza tra i potenziali partner di Apple per la costruzione di Apple Car erano emersi i nomi di BMW, Hyundai Kia, persino Ferrari, LG e Magna e altri ancora: l’elenco è davvero troppo lungo per ricordarli tutti.

Trattandosi di DigiTimes, testata specializzata e ben agganciata nel mondo della produzione e dei fornitori asiatici, risultano più attendibili le indiscrezioni sulle trattative in corso, meno invece la data prevista di lancio di Apple Car per il 2024. In realtà questa data è stata già indicata in precedenza anche da Reuters, in ogni caso la scarsità globale di chip e i blocchi per pandemia vengono ora indicati come possibili motivi di ritardo.

Ciò può essere anche fondato, ma in un progetto complesso e di lungo corso, come questo per entrare in un settore completamente nuovo per Apple, la sfida numero uno è senza dubbio quella di costituire una catena di fornitura completamente nuova nel settore automobilistico. Da qui l’infinito elenco di potenziali partner per Apple Car che ora arriva fino a Toyota.

Per tutte queste ragioni molti ritengono che l’arrivo stimato nel 2024 risulta decisamente troppo ottimistico, mentre l’attendibile analista Ming Chi Kuo alla fine del 2020 prevedeva che la fantomatica Apple Car non si farà vedere prima del 2025-2027.

Per il momento Apple Car è già stata paragonata a una rivoluzione in stile iPhone, con una tecnologia rivoluzionaria per batterie e autonomia, in grado di sconvolgere l’esperienza automobilistica.