Al CES 2023 Samsung svela i nuovi frigoriferi Bespoke connessi

Al CES 2023 in corso Samsung ha svelato le ultime novità della gamma Bespoke Home. Tra i nuovi elettrodomestici presentati grande attenzione meritano i nuovi frigoriferi Bespoke, tra cui un modello dotato di display da 32’ pollici, più grande e immersivo: Bespoke 4Porte Flex con Family Hub+.

Il nuovo frigorifero Bespoke 4-Porte Flex con Family Hub+ introduce le funzioni Family Hub sul modello Bespoke 4-porte, dotando l’hub all-in-one per la comunicazione e l’intrattenimento di un display dalle dimensioni importanti, 32 pollici.

Le funzioni dinamiche del frigorifero vengono mostrate sul display che ha una risoluzione Full HD da 32 pollici. Il nuovo schermo ha permesso a Samsung di creare una nuova dashboard, più grande, che permette agli utenti di provare i servizi SmartThings e di monitorare e controllare i propri elettrodomestici compatibili.

Sul frigorifero è poi installato il nuovo software Family Hub, con tanto di integrazione con Google Foto che trasforma la piattaforma in una cornice digitale. Il lancio del frigorifero Bespoke 4-Porte Flex con Family Hub+ è previsto per la prima metà del 2023 in Nord America e in Corea. Inoltre, nel 2023 ci sarà il roll out di un aggiornamento software di Family Hub in tutti i mercati di vendita dei frigoriferi Family Hub, ovvero in Corea, Stati Uniti, Europa, Asia orientale e occidentale, ed America Latina.

Side-by-Side e doppia porta

Accanto al modello top di gamma con display da 32 pollici, Samsung ha anche svelato il frigorifero Bespoke Side-by-Side, con un pannello frontale personalizzabile disponibile con finiture in vetro o inox. Bespoke Side-by-Side presenta al suo interno tecnologie di conservazione e refrigerazione. Il Beverage Center integrato, inoltre, dà facile accesso al Dispenser di acqua e alla caraffa Autofill con Infusore, mentre Dual Auto Ice Maker tiene sempre pronti i cubetti di ghiaccio da usare nei cocktail.

Come il frigorifero Bespoke Side-by-Side, anche il nuovo modello Doppia Porta Bespoke è disponibile in diversi colori. Con Side-by-Side e Doppia Porta la line-up Bespoke di Samsung offre anche un maggiore risparmio energetico, grazie alla modalità AI Energy Mode di SmartThings Energy.

Il frigorifero Bespoke Side-by-Side sarà disponibile negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2023, mentre il frigorifero doppia porta Bespoke sarà disponibile in Tailandia a marzo 2023.

Per tutte le novità presentate al CES 2023 il link da seguire è direttamente questo.