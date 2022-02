Alien, la serie TV sarà ambientata prima di Ripley

Dopo il gioco su iPhone, si torna a parlare della prossima serie TV di FX basata su Alien: sarà ambientata sulla Terra “fra 70 anni e mezzo” da oggi quindi, nella sequenza temporale del franchise, prima del primo film capolavoro Alien del 1979 di Ridley Scott e del personaggio reso celebre dalla pellicola di Ellen Ripley interpretato da Sigourney Weaver.

Lo ha dichiarato il presidente di FX, John Landgraf, a The Hollywood Reporter. Lo show è diretto da Noah Hawley, che in precedenza è stato premiato per la sua serie TV Fargo ispirata all’omonimo film dei fratelli Coen. Le riprese della serie televisiva Alien si svolgeranno dopo la quinta stagione di Fargo, che sarà girata “questo inverno”.

Landgraf aveva precedentemente confermato che la serie TV Alien sarebbe stata ambientata sulla Terra, ma adesso conoscere il periodo di tempo in cui sarà ambientato lo spettacolo significa poter ipotizzare su come potrebbe collegarsi la serie al resto del franchise.

Essendo ambientato nel 2090, lo spettacolo potrebbe sovrapporsi agli eventi di Prometheus del 2012, che fungeva da prequel dell’originale Alien. Al di là delle speculazioni possibili, Landgraf ha affermato anche che lo show televisivo Alien non presenterà alcun personaggio di ritorno dai film esistenti:

Ripley non ne farà parte, e nemmeno altri personaggi, a parte l’alieno stesso

Quindi Ellen Ripley di Sigourney Weaver non apparirà nella serie, ma questo potrebbe anche escludere un ritorno di Michael Fassbender, che è già apparso nei prequel di Alien. Hawley ha anche svelato maggiori dettagli sulla serie in una recente intervista con Esquire:

«Nei film [Alien] abbiamo questa Weyland-Yutani Corporation, che chiaramente sta sviluppando anche l’intelligenza artificiale, ma cosa succederebbe se ci fossero altre aziende che cercassero di guardare all’immortalità in un modo diverso, con miglioramenti cyborg o download transumani? Quale di queste tecnologie vincerà?»

Sembra tutto molto promettente, e i fan sono già cautamente ottimisti visto il lavoro di Hawley su Fargo e il buon lavoro che FX ha fatto con il suo adattamento What we do in Shadow TV. La serie TV Alien attualmente non ha una data di messa in onda ufficiale.

Ricordiamo che a novembre dello scorso anno Ridley Scott ha annunciato l’arrivo anche di una serie TV basata sull’universo di Blade Runner.