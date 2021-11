Ridley Scott annuncia la serie TV di Blade Runner

Ridley Scott, leggendario regista del capolavoro di fantascienza Blade Runner, Alien e di diverse altri lungometraggi di culto (oltre che del mitico spot 1984 di Apple), ha confermato l’arrivo di una serie TV basata sul classico di fantascienza. Il regista ha precisato che la serie è già in lavorazione, così come in lavorazione è anche una nuova serie su Alien.

Scott lo ha precisato in prima persona durante un’intervista su BBC Radio 4 Today, specificando che il team ha già scritto l’episodio pilota e il progetto di questa serie di Blade Runner. L’intera prima serie dovrebbe durare all’incirca 10 ore, ha specificato il regista, con la serie di Alien che sarà tutto sommato simile, anche se lo show è un po’ più indietro, considerando che al momento è in fase di scrittura della puntata pilota.

Il progetto produttivo già pronto per Blade Runner, quello che in gergo si chiama “Bibbia”, mostra quanto avanzato sia il progetto, perché contiene tutte le informazioni sullo spettacolo televisivo, al di là di ciò che è nelle sceneggiature, comprese le informazioni sui personaggi e la trama.

Ridley Scott non ha fornito alcuna informazione su chi è coinvolto nella serie Blade Runner o su come la serie si legherà al film o al sequel, Blade Runner 2049, che è stato rilasciato nel 2017, come rileva Engadget. Peraltro, i fan più attenti ricorderanno anche la presenza dello spinoff anime, Blade Runner: Black Lotus, che ha debuttato su Adult Swim e Crunchyroll questo mese.

Peraltro, i fan della serie potranno anche beneficiare della versione rimasterizzata del classico gioco di avventura di Westwood del 1997; insomma, è l’anno giusto per gli amanti del brand. Nel frattempo, la serie Alien è stata annunciata lo scorso dicembre. Nell’occasione, Noah Hawley, che ha adattato un altro film popolare, Fargo, per la TV, sarà lo showrunner del prossimo show di FX. Purtroppo, però, la serie non sarà presentata in anteprima almeno fino al 2023.

Per dettagli e curiosità sullo spot Apple 1984 diretto da Ridley Scott, considerato una delle migliori pubblicità di sempre, rimandiamo a questo articolo di macitynet realizzato nel 2019 per i 35 anni dello spot. Ricordiamo che Apple ha ottenuto il diritto di prelazione sulle produzioni di Ridley Scott: la multinazionale di Cupertino si è anche aggiudicata il film su Napoleone diretto dal celebre regista e con protagonista Joaquin Phoenix.