All’asta un rarissimo Apple I

Uno dei pochissimi esemplari di Apple I ancora in funzione verrà messo all’asta. Si prevedono cifre record, con offerte che potrebbero oscillare tra 300.000$ e 600.000$.

Un rarissimo Apple I, il primo computer creato da Steve Jobs e Steve “Woz” Wozniak nel 1976, verrà messo all’asta da RR Auction su Invaluable, un sito dedicato alla vendita di oggetti d’arte, antichità e pezzi da collezione.

Etichettato come “eccezionale rarità”, l’oggetto sarà messo all’asta il 25 settembre ed è stato scansionato da Artmyn, società di Losanna che ha creato una piattaforma dedicata alle opere d’arte e che permette di zoomare ad alta risoluzione anche dettagli invisibili a occhio nudo. La scansione della startup svizzera (qui un filmato) ha consentito di “certificare” il DNA unico dell’oggetto.

L’Apple I in questione è uno dei pochissimi esemplari ancora in circolazione (si calcola che nel mondo si trovano 60-70 di questi oggetti sui 200 prodotti inizialmente da Jobs e Wozniak, venduti all’epoca 666.66$). Sul modello in vendita non è stata effettuata alcuna modifica ed è stato classificato con un punteggio di 8.5 su 10 dall’esperto Corey Cohen. Un diverso Apple I che era stato valutato con un punteggio di 7 su 10 e con alcune modifiche sulla scheda logica è stato in precedenza venduto 210.000$.

L’oggetto è ricercatissimo essendo uno dei primi esempi di personal computer e potrebbe valere tra 300.000$ e 600.000$. I pochi esemplari rimanenti hanno raggiunto valutazione stratosferiche. Il prezzo più alto mai pagato per un Apple I funzionante è stato di 905.000 dollari nel 2014.

Come accennato, si stima siano stati costruiti solamente 200 esemplari di Apple I. Steve Wozniak era l’unica persona in grado di offrire assistenza tecnica, così Apple invitò in seuito i possessori a restituirlo per passare ad Apple II: la maggior parte degli Apple I furono ritirati e distrutti, per questa ragione gli esemplari superstiti sono pochissimi e il loro valore continua ad aumentare. Nel novembre del 2010 Marzo Boglione, imprenditore e collezionista di retro computer ne ha acquistato uno all’asta da Christie’s a Londra per 157.245 euro. Nel 2011 al Politecnico di Torino l’Apple I acquistato da Boglione è stato rimesso in funzione con un evento dedicato a cui Macitynet era presente.

Per conoscere la storia di come nacque Apple e l’Apple I in particolare vi rimandiamo a questo nostro articolo di approfondimento.