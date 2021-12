Roomba ora pulisce intorno all’albero di Natale e non solo

iRobot tiene al Natale, e per non rovinare l’atmosfera in casa rende le pulizie più attente e meticolose, scommettendo sul fatto che i suoi aspirapolvere Roomba siano in grado di migliorare le pulizie intorno all’albero di Natale. Questa è solamente una delle novità introdotte con l’ultimo aggiornamento.

La società, infatti, sta aggiornando Roomba J7 e J7+ con la possibilità di segnalare la zona in cui si trova l’albero di Natale tramite l’app iRobot Home. In questo modo il robot pulirà nelle immediate vicinanze dell’albero, perfino sotto, dove solitamente si trovano gli aghi di pino, ma lasciando intatta la gonna dell’albero, senza neppure sfiorare i regali. Insomma, il Natale sarà salvo, e certamente più pulito.

L’aggiornamento potrebbe essere utile anche a chi ha ospiti per casa durante il periodo delle vacanze. Questo perché i robot J7 e il J7+ possono ora rilevare scarpe e calzini lasciati per casa, così che ospiti e parenti in casa non troveranno calzature danneggiate o spostate nel caso in cui si trovino per casa proprio nella scia del robot.

Inoltre, se state pensando di acquistare un robot Roomba per Natale, potrete godere di un altro aggiornamento. Tutti i dispositivi iRobot con supporto Smart Mapping, inclusi i mop Braava, possono finalmente trasferire le mappe esistenti su altri modelli compatibili. Ciò sarà utile principalmente a coloro che stanno aggiornando un robot non troppo vecchio o acquistando un secondo modello da affiancare il primo, così da evitare che il nuovo robovac debba imparare di nuovo a districarsi tra i muri della propria abitazione.

Ricordiamo che a settembre è stato rilasciato iRobot Home Intelligence 3.0 con numerose novità e nuove funzioni per le regole della casa, le preferenze dell’utente e la conoscenza dell’ambiente: trovate tutti i dettagli in questo articolo. Per tutte le notizie che parlano dei robot Roomba il link da seguire è direttamente questo.