Amazon Luna, i giochi in streaming arrivano al Prime Day

Il nuovo servizio di giochi in streaming Luna di Amazon sarà disponibile all’accesso senza invito per il Prime Day, che si terrà il 21 e 22 giugno prossimo. Durante questo periodo, gli abbonati Prime nella maggior parte degli Stati Uniti potranno iniziare una prova gratuita di 7 giorni di Luna, potendo anche approfittare di sconti su un controller Luna e un pacchetto Fire TV.

Per accedere a Luna attualmente, l’utente deve richiedere un invito o possedere un dispositivo Fire TV supportato. È disponibile su Mac e PC Windows, Fire TV, iPhone e iPad (tramite Web) e sui telefoni Android supportati. Costa 5,99 dollari al mese e permette di accedere a giochi tra cui Resident Evil 7, Control, Tacoma, Rez Infinite e Metro Exodus.

Negli Stati Uniti Amazon sta già proponendo in sconto il controller Luna dedicato del 30% da oggi fino al 22 giugno, riducendone il prezzo a 49 dollari rispetto al prezzo di listino di 70 dollari, solo per i membri Prime. Inoltre, Amazon propone Fire TV Stick 4K e Luna Controller all’interno del Fire TV Gaming Bundle a 74 dollari, con uno sconto di circa 45 dollari. Ovviamente, il tutto sempre e solo per gli utenti USA.

Per gli utenti Prime in USA è certamente una buona occasione per vedere come Luna compete con i suoi rivali, come xCloud di Microsoft, Google Stadia e altri ancora. In una hands-on, Engadget lo ha descritto come «Cosa succede quando prendi il modello di abbonamento di Prime Video, lo combini con Twitch, lo colleghi ad Amazon Web Services e avvolgi tutto in un gamepad basato su Alexa».

Per quanto riguarda le prestazioni, chi lo ha provato ne parla come una “esperienza di streaming coerente”, alla pari con xCloud. Amazon consiglia una velocità Internet minima di 10 Mbps o 35 Mbps per sfruttare 4K, ma probabilmente sarà necessario una connessione migliore per godere appieno dell’esperienza di gioco.