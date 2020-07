Amazon rinnova l’app di Alexa, tutta nuova la schermata principale

Amazon annuncia un rinnovamento grafico per l’app Alexa, che ottiene una nuova schermata principale, con un aggiornamento della navigazione e un nuovo design per aiutare gli utenti a compiere ancor più rapidamente le attività consentite dall’assistente vocale. Ecco come e fatta e come averla.

Disponibile per iOS, Android e Fire OS, l’aggiornamento consente ai clienti di accedere direttamente dalla schermata principale alle funzionalità più utilizzate dell’app Alexa, che propone adesso un layout semplificato. Peraltro, per aiutare gli utenti a velocizzare le operazioni, l’app Alexa fornirà suggerimenti sempre più personalizzati in base agli interessi di chi la utilizza.

La nuova app mostrerà nella schermata principale suggerimenti personalizzati in base ai temi di maggiore interesse come, ad esempio, l’accesso ai promemoria o l’ascolto di un audiolibro con Audible. I clienti vedranno i controlli relativi alle funzionalità attive o utilizzate di frequente e potranno così controllare, ad esempio, il livello del volume dei propri dispositivi Echo come lo si era lasciato dall’ultimo utilizzo.

Grazie all’aggiornamento vi sarà una migliore interazione con Alexa: i clienti vedranno il pulsante Alexa posizionato in alto nella schermata principale, così che sarà ancor più semplice e immediata l’identificazione di Alexa e la possibilità di iniziare a parlare con l’assistente. I clienti possono ancora attivare l’esperienza di interazione con Alexa senza ricorrere all’uso delle mani, pronunciando semplicemente la parola “Alexa” ogni volta che l’app è aperta sullo schermo.

I nuovi utenti che si interfacciamo per la prima volta con l’app potranno anche beneficiare di suggerimenti utili per iniziare a utilizzare Alexa e per compiere azioni come, ad esempio, riprodurre brani musicali da Amazon Music o gestire la propria lista della spesa.

Viene spostata la voce “Altro” nella barra di navigazione in basso per visualizzare le funzioni di promemoria, routine, competenze, impostazioni e altro.

L’app Alexa è sempre disponibile gratis su iOS e Android. Potete scaricarla a questo e quest’altro indirizzo.

