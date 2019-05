Amazon sconti “segreti” su prodotti Apple: Apple Watch 4, iPad Pro 12″, Mac mini, periferiche

Su Amazon nel pomeriggio della domenica è tempo di extra sconti sul mondo Apple. Come abbiamo segnalato ieri diversi prodotti già scontati hanno ricevuto un ulteriore ribasso che non appare immediatamente nel listino, ma viene applicato successivamente, una volta che il dispositivo o l’accessorio viene messo nel carrello. Abbiamo provato a redarre un elenco, per quanto possibile, aggiornato e preciso su quel che si può comprare con un sensibile ribasso rispetto al listino ufficiale della Mela e di quel che si trova in circolazione anche su Internet. Ecco qui di seguito…

iPhone

iPad

Apple Watch 4 GPS+Cellular

MacBook Air

Mac mini

Periferiche

Come abbiamo accennato in apertura, abbiamo verificato questi prezzi intorno alle 13 di domenica. Tutti gli sconti risultano attivi. Ma non è detto che perdurino ancora nel momento in cui leggerete l’articolo. È quindi bene fare una accurata verifica prima dell’acquisto visto che Amazon varia spesso di ora in ora i suoi listini

A questa pagina trovate altri sconti. Anche questi vanno sempre accuratamente verificati.