Android TV 12 è disponibile con 4K e privacy migliorata

Anche se un po’ in ritardo rispetto all’approdo sugli smartphone, Android 12 è arrivato anche sui televisori, con l’aggravante di non sapere ancora quando sarà effettivamente disponibile sui dispositivi per i consumatori. L’annuncio è apparso silenziosamente sul sito di Google per gli sviluppatori e la versione stabile di Android TV 12, quella definitiva, è pronta con entrambe le versioni di Android TV e Google TV.

Trattandosi di una beta, come le altre per il momento è disponibile soltanto per il dispositivo ADT-3 di Google dedicato agli sviluppatori. Nonostante il lancio anticipato del programma di beta test di Google, la versione stabile di Android TV 12 sta effettivamente arrivando molto più tardi rispetto alla precedente versione 11, che fece il suo debutto nel mese di settembre dello scorso anno.

Indipendentemente dai tempi comunque Android 12 introduce una serie di nuove funzionalità per i televisori: ad esempio c’è il supporto al rendering in 4K della schermata iniziale e dell’interfaccia utente, ci sono inoltre i nuovi indicatori e interruttori per la privacy e il supporto all’HDMI CEC 2.0.

«Con il rilascio ufficiale di Android 12, ora stiamo rendendo disponibile anche la versione più recente della piattaforma per la TV» spiega Google agli sviluppatori. «Cogliete dunque l’opportunità di iniziare a creare e testare le vostre app per renderle compatibili con l’ultima versione di Android incentrata nella nuova esperienza d’uso di Google TV»

«In alterntiva sono disponibili al download le immagini built per la versione standard di Android TV. Abbiamo aggiunto ulteriori personalizzazioni per migliorare l’esperienza d’uso e le compatibilità: tra i punti salienti ci sono miglioramenti nella riproduzione multimediale, funzionalità dell’interfaccia utente più raffinate e miglioramenti alla privacy e alla sicurezza. Stiamo inoltre migliorando il supporto alla versione standard e l’interfaccia HDMI».

Questo aggiornamento si può installare su ADT-3 via OTA oppure si può scaricare manualmente da qui. Sfortunatamente l’annuncio non dice molto altro: non ci dice ad esempio quando arriverà sul Chromecast di Google, che è ancora fermo ad Android TV 10 e non viene aggiornato da diversi mesi.