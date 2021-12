Apple M3 sarà costruito con processo a 3 nanometri di TSMC

Attualmente Apple impiega la tecnologia di produzione più avanzata di TSMC a 5 nanometri sia per i processori Apple A15 di iPhone e iPad, sia per i processori serie Apple M1 per Mac, ma si prevede già fin da ora che Apple impiegherà la tecnologia di produzione a 3 nanometri di TSMC per la generazione Apple M3.

Infatti il più grande costruttore di chip e processori a contratto al mondo avrebbe già iniziato i test di produzione con tecnologia a 3 nanometri, indicato con la sigla N3. Anche se TSMC spesso annuncia i suoi progressi, senza mai citare però nomi e piani dei clienti e soprattutto di Apple, questa volta le indicazioni provengono dagli addetti ai lavori segnalati da DigiTimes. L’obiettivo del costruttore è quello di attivare la produzione industriale con tecnologia a 3 nanometri entro il quarto trimestre del 2022.

Questa tabella di marcia, se rispettata, permetterà di sfornare i primi chip a 3 nanometri per spedirli probabilmente ad Apple e anche Intel. A ogni salto di tecnologia di produzione per processori, grazie alla miniaturizzazione, è possibile creare chip e processori che migliorano prestazioni e riducono i consumi di energia. Fin dalla prima generazione i processori di Apple M1 si sono dimostrati tra i più potenti ed efficienti sul mercato.

Se tutto procederà come anticipato, i primi dispositivi e computer Apple con processori a 3 nanometri debutteranno nel 2023, quindi si parla di iPhone 15 con SoC A17 e presumibilmente anche dei processori Apple M3 di terza generazione. Naturalmente sigle e nomi sono indicativi. Sembra che Apple unirà più strati (die) nei suoi processori per realizzare macchine con decine e decine di core di calcolo e GPU: ne abbiamo parlato qui.

Più vicino a noi, si prevede che Apple impiegherà il processo di TSMC N4 per realizzare i SoC degli iPhone 14 e anche Apple M2 per il 2022. Le caratteristiche dei nuovi chip Apple M1 Pro e M1 Max sono in questo articolo, invece per tutto quello che c’è da sapere sui nuovi MacBook Pro 2021 che funzionano grazie a questi processori si parte da qui.