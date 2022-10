Halloween, come divertirsi con Alexa e le app per iPhone, iPad e Mac

Halloween è ormai un appuntamento fisso anche in Italia, amato da grandi e piccini, ed è possibile festeggiarlo sia con le app dedicate per iPhone, iPad e Mac e anche grazie alle funzionalità di Alexa, l’assistente vocale disponibile con i dispositivi Amazon Echo, Amazon Echo Dot, oltre su su Fire TV e non solo.

Quest’anno, possiamo chiedere “Alexa, dolcetto o scherzetto?” per scoprire tutti i contenuti di Halloween o riprodurre suoni spaventosi con cui terrorizzare i nostri ospiti, oppure “Alexa, racconta una barzelletta su Halloween” per divertirci con le sue battute su vampiri, lupi mannari, mummie, fantasmi e tanti altri personaggi mostruosi per scoprire, per esempio, che cosa ordinerebbe uno scheletro al ristorante.

Per immergersi completamente in atmosfere terrificanti basta chiedere “Alexa, racconta una storia di paura”. Alexa si trasformerà in narratrice e, con tanto di suoni e colonne sonore, saprà intrattenerci con una vasta selezione di racconti e avventure paurose. Ideale per la sera, magari davanti al camino, per ricreare un ambiente da film horror.

Chi vuole partecipare attivamente e diventare protagonista di una storia tutta nuova potrà dire “Alexa, giochiamo all’avventura di Halloween”, e immergersi in un gioco interattivo in cui l’utente è chiamato a prendere decisioni per scappare dai mostri e portare Alexa in salvo. Oppure, chiedendo “Alexa, che tipo di mostro sono?”, scopriremo quale terrificante creatura alberga nel nostro Io più profondo, dopo aver risposto ad alcune domande.

Le app di Halloween per Mac

Tra le app a tema Halloween disponibili per Mac segnaliamo:

Color by Numbers — Halloween, app gratuita che altro non è un libro da colorare con immagini a tema Halloween. L’app insegna a riconoscere i numeri e invita a risolvere semplici problemi di matematica.

Halloween Fonts è una raccolta di 45 font “spaventosi”, ispirati ai classici temi e personaggi di Hallowen. Tutti i font sono gratuiti, utilizzabili liberamente e in formato OpenType

Halloween Patchwork è un gioco nel quale bisogna risolvere dei puzzle composti con materiali virtuali vari, tra cui vetro, carta, pietre preziose, metalli e altri ancora.

Halloween Racer è un gioco online gratuito con una vettura da guidare a spasso per cimiteri e affini, evitando statue, streghe, mostri e scope.

Halloween Puzzles & Games è una raccolta di semplici giochi per i più piccoli; la raccolta è gratuita ma sono disponibili anche opzioni a pagamento tramite acquisti in-app.

App di Halloween per iPhone e iPad

Carve-a-Pumpkin permette di intagliare zucche virtuali, senza il pericolo di tagliarsi e consentendo di creare una jack-o’-lanterna, la lanterna di zucca o rapa intagliata, comunemente associata alla festa di Halloween.

Halloween Backgrounds & Wallpapers è un’app che offre sfondi a tema spaventoso; è anche possibile modificare gli sfondi e condividerli con altri.

Ghostlens è un’app gratuita che consente di creare effetti fantasma miscelando due foto (es. noi stessi in due momenti diversi); si può modificare la trasparenza e applicare vari effetti.

The Very Hungry Pumpkin è un gioco nel quale si controlla una zucca cercando ovviamente di conquistare più caramelle possibili, evitando ostacoli vari. È gratuita e offre opzioni con gli acquisti in-app.

Makes a Zombie permette di creare disegni di zombie, scegliendo sfondi vari, abbigliamento ad hoc, acconciature e così via.

Quest’anno in occasione di Halloween Amazon propone un negozio con offerte e prodotti dedicati, inclusi costumi, dolci altro ancora.