Nintendo inizia a chiudere i giochi online di Wii U e 3DS

Se avevate pianificato di trascorrere questo finale di anno giocando all’originale Splatoon per Wii U o Super Smash Bros. per Nintendo 3DS, sappiate che Nintendo ha già iniziato a limitare i servizi online e le partite multiplayer per queste due console.

Sapevamo che sarebbe successo, ma Nintendo aveva originariamente dichiarato che la chiusura non sarebbe avvenuta prima dell’inizio di aprile. In ogni caso, alcuni giocatori potrebbero non essere toccati da questa modifica al momento, quindi potreste ancora provare a connettervi online con la console per vedere se funziona ancora.

Ad essere onesti, Nintendo non ha mai dichiarato esplicitamente che la data di fine aprile fosse definitiva, in quanto l’azienda ha suggerito che avrebbe potuto interrompere i servizi online “prima del previsto”.

Questa notizia segue la chiusura degli eShop di 3DS e Wii U da parte di Nintendo lo scorso marzo. Quindi, adesso, non sarà più possibile comprare nuovi giochi o giocare online con i vecchi titoli precedentemente acquistati.

Anche il social network Miiverse dell’azienda, che funzionava su entrambe le console, è stato chiuso nel 2017, anche se è stato istituito un archivio dei post.

È triste vedere che intere generazioni di giochi semplicemente scompaiono nel nulla. Il lato positivo è che spesso Nintendo rilascia remake dei vecchi titoli, certo da acquistare nuovamente a prezzo pieno. Accadrà a breve con Luigi’s Mansion: Dark Moon, in arrivo per Switch l’anno prossimo in versione HD.

Anche se le vendite di Nintendo Switch iniziano a diminuire, com’è tipico delle console sul mercato da tempo, titoli come Mario e Zelda continuano a essere fondamentali per sostenere la console e i risultati trimestrali di Nintendo. Per tutte le notizie che riguardano il mondo dei videogiochi il collegamento da seguire è direttamente questo.