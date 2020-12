Su Whatsapp per iPhone arrivano gli sfondi personalizzati per le chat

Nuovo mese, nuovo aggiornamento per l’app di WhatsApp per iPhone, ora con sfondi personalizzabili per riconoscere al volo le chat, ricerca degli adesivi e non solo. A inizio novembre la società aveva infatti lanciato l’opzione per far sparire i messaggi dopo un determinato periodo di tempo, mentre a partire da oggi sono le chat tradizionali ad essere potenziate.

La piattaforma di messaggistica di proprietà di Facebook ha appena introdotto una serie di nuovi sfondi che comprendono una rivisitazione di quello principale col tema Doodle riproposto in un numero maggiore di colori. Ci sono anche diversi sfondi in più con paesaggi naturali e a tema architettonico, in modo tale da offrire una maggiore selezione agli utenti che decidono di personalizzare le chat.

La novità più grande sta però nel fatto che, se fino ad oggi si poteva selezionare solo uno sfondo per personalizzare quello dell’app, ora WhatsApp mette a disposizione diversi sfondi tra cui l’utente può scegliere uno diverso per ogni singola chat. Questo vuol dire che già a colpo d’occhio si potrà capire in quale chat si sta parlando, il che diventa particolarmente utile quando si partecipano a decine di gruppi in cui uno o più membri si ripetono tra una chat e l’altra.

Questo ultimo aggiornamento dell’app di Whatsapp per iPhone introduce anche un sistema potenziato per la ricerca degli adesivi, che ora può avvenire anche digitando una parola, una emoji o sfogliandoli per categoria. In questo contesto la società sta incoraggiando i creatori di adesivi a semplificarne il rintracciamento taggando appunto ciascuno di essi con emoji e parole chiave.

Altra novità che farà felici gli oltre 2 miliardi di utenti che attualmente usano il servizio di messaggistica sta nell’introduzione della versione animata del popolare pacchetto di adesivi Together at Home realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

L’app di Whatsapp per iPhone si scarica gratis dall’App Store. Queste nuove funzionalità sono presenti nell’ultimo aggiornamento ma potrebbero non essere accessibili a tutti: ci vorrà ancora qualche settimana prima che tutti gli utenti Whatsapp possano beneficiarne.

Ricordiamo che ultimamente nell’app è stato anche introdotto uno strumento che ne migliora le prestazioni grazie alla rimozione facilitata dei contenuti che occupano più spazio. Trovate maggiori dettagli a riguardo in questo articolo.