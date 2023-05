Apple annuncerà il MacBook Air 15″ alla WWDC

Apple ha in programma la presentazione del MacBook Air da 15″ alla WWDC23. A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che il nuovo computer sarà una delle novità, insieme alle versioni preliminari di iOS 17, macOS 14, watchOS 10, tvOS 17, oltre all’atteso visore AR/VR.

Gurman ha riferito della presentazione dei MacBook Air nell’ultimo numero della sua newsletter; ha riferito ancora dell’arrivo della versione preliminare di watchOS 10, release che vedrà il ritorno dei widget, elementi che saranno il componente centrale della nuova interfaccia.

Il redattore di Bloomberg aveva già in precedenza indicato l’arrivo del MacBook Air 15″ in concomitanza della WWDC ma ora afferma che sarà uno dei nuovi prodotti che saranno presentati in occasione della conferenza per sviluppatori. L’analista Ming-Chi Kuo ha in precedenza riferito che il MacBook Air 15″ dovrebbe integrare un chip M2 ed essere disponibile in varianti con differenti tipologie di GPU, sulla falsariga del MacBook Air 13″ con chip M2.

Oltre al display più grande non sono previsti altri sconvolgimenti in termini di design. Non dovrebbe mancare la videocamera FaceTime HD nel notch, la ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt, jack per cuffie, Magic Keyboard, Touch ID, trackpad Force Touch. Le colorazioni dovrebbero essere le stesse degli attuali MacBook Air M2: argento, galassia, grigio siderale e mezzanotte.

Ricordiamo che la presentazione principale prenderà il via il prossimo 5 giugno.

