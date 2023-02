Apple brevetta iPhone che scatta foto per ipovedenti

Da un ennesimo nuovo brevetto registrato da Apple preso il Patent Office statunitense, ne emerge uno dal quale si comprende la volontà di integrare una funzionalità che dovrebbe permettere a non vedenti e ipovedenti di scattare foto.

Nel brevetto si citano dispositivi con fotocamera in generale e funzionalità audio e/o di feedback tattile che consentono a ipovedenti e ciechi di scattare foto. Nel documento scovato presso il Patent Office statunitense, Apple scrive che la possibilità di scattare foto è una delle funzionalità più importanti nei moderni smartphone (e altri dispositivi portatili), usata dagli utenti per catturare ricordi da conservare nella propria libreria di foto o condividere con altri.

La possibilità di scattare foto è utile a tutti, inclusi utenti con disabilità visive che però non hanno tipicamente a disposizione funzioni di serie in questi apparecchi per consentire loro di scattare foto. Nel brevetto Apple fa riferimento alla possibilità di fornire indicazioni audio e tattili per far comprendere all’utente ipovedente se sta scattando correttamente una foto.

Nei documenti allegati al brevetto, si fa riferimento a vari sensori e all’orientamento del dispositivo rispetto a vari criteri. Usando varie tecniche il sistema operativo potrebbe essere in grado di determinare se una o più persone sono inquadrate nello scatto, offrire indicazioni sulla messa a fuoco, chiedere se allontanarsi o avvicinarsi e così via. Apple è molto attenta alla Accessibilità e da sempre integra funzionalità specifiche in tutti i suoi prodotti.

La tecnologia VoiceOver, ad esempio, è un lettore di schermo all’avanguardia nel settore: descrive con voce sintetizzata e con esattezza quello che appare sul display del dispositivo e più dettagli su persone, oggetti, testo e grafici, consentendo anche ad utenti ipovedenti o ciechi di spostarsi tra gli elementi con più facilità, usando una tastiera Bluetooth o semplici gesti su un touchscreen o un trackpad.

In iOS sono già presenti funzioni per leggere il contenuto dello schermo, e funzioni per rilevare con la fotocamera porte, scritte, simboli e persone. Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.