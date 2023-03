Apple spiega come il visore XR funzionerà con iPhone, iPad e Mac

Le indiscrezioni che circolano ultimamente sono concordi nel riferire che Apple presenterà il suo visore per Realtà Aumentata AR, Virtuale VR, o realtà mistra XR in occasione della conferenza sviluppatori WWDC 2023 di giugno: in attesa dell’annuncio un brevetto Apple descrive nei dettagli come il visore XR funzionerà in abbinamento a iPhone, così come con Mac e altri dispositivi della Mela.

Il sito PatentlyApple ha scovato un brevetto della Mela depositato presso l’European Patent Office nel quale si fa riferimento alla funzione Continuity per l’uso con un visore di Realtà Estesa (XR), spiegando come usare un iPhone o un iPad per trasferire quello che l’utente sta facendo in quel momento su questi dispositivi nella Realtà Estesa.

Continuity, lo ricordiamo, è il nome della tecnologia Apple che consente di trasformare l’iPhone in una webcam con funzioni utili per le videochiamate e le dirette streaming.

Nel brevetto, Apple evidenzia la possibilità di trasferire l’UI (l’interfaccia utente) di iPhone al visore; un documento o una pagina web sull’iPhone possono essere trasferiti nel display del visore creando “continuità” tra un dispositivo e l’altro. È anche possibile iniziare a lavorare a un documento su iPhone e iPad per poi completare il lavoro con il visore.

Nel brevetto Apple spiega che è possibile tenere conto della posizione delle dita, di gesture con le mani, della scrittura in aria con un dito, del movimento degli occhi, e anche consentire all’utente di digitare su una tastiera virtuale. Secondo l’analista Ming Chi Kuo il primo visore offrirà una potenza di calcolo paragonabile agli ultimi Mac Apple Silicon, grazie a due chip progettati da Apple, uno per gestire la grafica in alta risoluzione del visore, sembra fino a due schermi 8K, il secondo chip invece dedicato alla gestione dei numerosi sensori e videocamere integrate. A causa delle componenti ad altissime prestazioni e dei sensori impiegati si tratterà di un dispositivo professionale dal prezzo elevato.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple, realtà aumentata e realtà virtuale sono disponibili ai rispettivi collegamenti.