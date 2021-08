Galaxy Watch 4 appare in foto con il nuovo sistema operativo Google

Nell’attesa del prossimo evento Unpacked di Samsung che si svolgerà l’11 agosto, trapelano su Internet le prime foto dal vivo del presunto Galaxy Watch 4 Classic, prossimo smartwatch di Samsung, con a bordo il nuovo sistema operativo di Google.

Le foto sono state pubblicate da 91mobiles e sembrano proprio rivelare Galaxy Watch 4 Classic e il nuovo sistema operativo per smartwatch, sviluppato congiuntamente da Samsung e Google. Le due foto mostrano l’orologio in due versioni di colore, nero e argento, con un quadrante arrotondato, e un design che in effetti era già stato apprezzato nei rendering trapelati precedentemente dal noto leaker Evan Blass.

Inoltre, le foto mostrano per la prima volta il nuovo sistema operativo per smartwatch (attualmente denominato Wear) su dispositivi reali. Purtroppo non c’è molto da vedere: solo una schermata di configurazione iniziale e una schermata che chiede all’utente di impostare l’ora.

Google e Samsung hanno annunciato che avrebbero sostanzialmente unito Wear OS e Tizen al Google I/O a maggio scorso, promettendo miglioramenti alla durata della batteria, tempi di caricamento delle app più rapidi e altro ancora. A maggio, Samsung ha dato un’idea di come sarà il nuovo sistema operativo sui suoi dispositivi.

Mentre le anticipazioni di Samsung per l’evento Galaxy Unpacked dell’11 agosto suggeriscono l’arrivo quasi certo di nuovi smartphone e dispositivi pieghevoli, in passato il colosso sudcoreano ha rivelato nuovi smartwatch ai precedenti eventi Unpacked di agosto, quindi è probabile che potremo vedere il nuovo indossabile già la prossima settimana. E sulla base di altre recenti indiscrezioni, Samsung potrebbe annunciare anche un altro smartwatch, per ora anticipato con il nome di Watch Active 4.

Per tutti gli annunci attesi durante la presentazione Samsung Galaxy Unpacked del prossimo 11 agosto vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Per chi invece è interessato ad Apple Watch è disponibile la sezione dedicata del nostro sito web.