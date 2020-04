Le ipotesi prezzo di Sony PS5 fanno tremare Xbox Series X

Sebbene la console non sia ancora stata mostrata, avendo Sony diramato soltanto i suoi dati tecnici più rilevanti in una presentazione online che ha lasciato molti dubbi, iniziano a circolare le prime ipotesi per il prezzo PS5. Alcuni rivenditori online avrebbero pubblicato un prezzo inferiore ai 400 dollari. E’ inferiore a qualsiasi aspettativa, oltre che preoccupante per il rivale Xbox Series X, ma la voce quanto è attendibile?

Secondo quanto affermato da Play N Trade Vancouver Island la console avrà un prezzo di 559 o 388 dollari, una ipotesi che rema in senso totalmente contrario rispetto alle voci precedenti; un rivenditore danese aveva in precedenza affermato per la console un prezzo di 1.043 dollari.

Il rivenditore canadese Play N Trade Vancouver Island ha iniziato a ricevere preordini per PS5. In un suo post sulla sua pagina Facebook, il rivenditore ha affermato che la console avrà un prezzo di 559 o 388. Il fatto che la società abbia già iniziato a ricevere pre ordini rende il rumor più solido, con una data di rilascio prevista per l’ultimo trimestre del 2020, peraltro finestra di lancio confermata in via ufficiale da Sony.

Ovviamente, i fan non possono che rimanere positivamente sorpresi dalla nuova ipotesi di prezzo, anche se un precedente rapporto Bloomberg aveva rivelato un prezzo di produzione di 450 dollari per unità.

Al momento, nella sua pagina Facebook, Play N Trade sta rispondendo alle accuse di chi etichetta il sito come un rivenditore truffatore, oltre a quelli che accusano la piattaforma di mentire ai clienti. Diverse persone dell’isola di Vancouver affermano che Play N Trade non è un sito truffa, ma il rivenditore non ha risposto alle domande su dove ha ottenuto le informazioni sul prezzo della PS5. Il sito ha dichiarato che è “sicuro che le altre grandi aziende” annunceranno presto i prezzi.

Ci sarà ancora da attendere per scoprire in via ufficiale il prezzo di PS5, anche perché ad oggi, ricordiamo, Sony non ha neppure mostrato la console stessa, che in molti stanno aspettando di poter ammirare.