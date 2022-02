Apple è la società più ammirata al mondo da 15 anni

Il sondaggio annuale della rivista Fortune sulle aziende più ammirate al mondo, premia nuovamente Apple, posizionata ancora al primo posto, davanti ad Amazon e Microsoft.

Come è successo l’anno scorso, e ancora prima, la pole position di Apple non fa eccezione su alcun settore, non solo nella tecnologia. Fortune lo chiama l’elenco di “tutte le stelle”, ma osserva che Apple è anche in cima alla classifica dell’industria dei computer per la dodicesima volta negli ultimi 13 anni.

Secondo la pubblicazione, la posizione di Apple in questo elenco rivela come anche i concorrenti vedono l’azienda.

Le nostre classifiche individuali del settore mostrano la posizione che ciascuno detiene tra i leader nel proprio settore. Quindi, mentre i 15 anni di regno di Apple nell’elenco degli All-Stars sono davvero notevoli, ad esempio, la sua presenza in cima alla classifica dell’industria dei computer per la dodicesima volta negli ultimi 13 anni, suggerisce che ha contemporaneamente impressionato un pubblico ancora più duro

Dietro Apple, Fortune classifica Amazon come la seconda azienda più ammirata al mondo, mentre Microsoft guadagna la terza piazza. Pfizer è quarta, mentre Walt Disney è quinta.

Google, o meglio la sua società madre Alphabet, è elencata al settimo posto, davanti alla società finanziaria Berkshire Hathaway.

Da notare che Fortune collabora con la società di consulenza gestionale Korn Ferry per stilare questo elenco. La pubblicazione riporta che avvia il processo classificando le aziende in base ai ricavi, comprese le 1.000 più grandi aziende statunitensi. Alla fine, a circa 3.740 dirigenti, direttori e analisti viene chiesto di selezionare le 10 società che ammirano di più.

Ricordiamo, inoltre, che Apple si è recentemente piazzata in cima alla lista di tutte le aziende mondiali, essendo la prima a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari, anche se per un breve lasso di tempo. Ricordiamo che Apple ha annunciato ricavi record più alti di sempre per l’ultimo trimestre del 2021.