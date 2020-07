La fabbrica Volkswagen di Zwickau produrrà solo auto elettriche

Il 26 giugno, l’ultimo esemplare di auto con motore a combustione ha lasciato la linea di produzione di Zwickau: si tratta di una Golf R Variant di settima generazione, di colore Oryx White, che è stata prodotta per un Cliente tedesco.

D’ora in poi, a Zwickau saranno costruiti solo modelli elettrici della Volskwagen e, in futuro, anche delle marche Audi e SEAT. Questo passaggio a una nuova era ha un grande passato: a Zwickau, la produzione di auto a combustione è iniziata nel 1904 e ha visto uscire dalla fabbrica tante auto, tra cui modelli della Horch e, ai tempi della Repubblica Democratica Tedesca, la celebre Trabant.

Nel maggio 1990, la Volkswagen avviò la propria produzione in questo stabilimento della Sassonia Occidentale: negli scorsi trent’anni, 6.049.207 esemplari dei modelli Polo, Golf, Golf Variant, Passat berlina e Passat Variant sono stati prodotti a Zwickau.

Nella Hall 6, dove la Golf Variant veniva prodotta, i lavori sono già iniziati: dopo una fase di conversione che durerà alcune settimane, le prime vetture elettriche saranno prodotte dalla fine dell’anno. Insieme alla Volkswagen ID.4, ci sarà un altro SUV elettrico della marca Audi. La produzione di serie della ID.3 1ST edition è partita in questa fabbrica a novembre 2019, mentre quella del SUV elettrico ID.4 seguirà nel corso dell’estate. A pieno regime, la capacità produttiva complessiva dello stabilimento di Zwickau raggiungerà le 330.000 auto l’anno.

Con la progressiva trasformazione dello stabilimento di Zwickau, la Volkswagen sta mettendo in atto per la prima volta la totale conversione di una fabbrica alla mobilità elettrica. Gli investimenti per la transizione ammontano a circa 1,2 miliardi di Euro. Nella fase finale di espansione, dal 2021, qui verranno prodotti sei modelli basati sulla piattaforma modulare elettrica MEB di tre diverse marche del Gruppo Volkswagen.

Grazie a un’apposita formazione, tutti gli 8.000 lavoratori saranno qualificati per la produzione di auto elettriche e per maneggiare sistemi ad alto voltaggio. La squadra di Zwickau completerà circa 20.500 giorni complessivi di formazione entro la fine del 2020. Tutto questo garantirà la sicurezza dei posti di lavoro nel lungo termine a Zwickau.

