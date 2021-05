Prima beta di macOS 11.5 agli sviluppatori

Prima del rilascio dell’aggiornamento a macOS 11.4 (la cui release candidate è già da alcuni giorni nelle mani di sviluppatori e beta tester), Apple ha rilasciato la prima beta dell’aggiornamento a macOS 11.5 (build 20G5023d).

Alcune funzionalità che vedremo in macOS 11.5 dovrebbero riguardare nuove funzionalità per l’Accessibilità.

Lunedì 17 maggio Apple ha rilasciato la release candidate dell’update a macOS 11.4 (build 20F71), versione che integra il supporto a nuove GPU esterne (schede video AMD con architettura RDNA2: 6800, 6800XT e 6900XT) via Thunderbolt, il supporto agli abbonamenti mensili e annuali per l’app Podcast e la soluzione ad alcuni bug (un bug con i segnalibri di Safari, alcuni siti web visualizzati in modo errato dopo lo sleep, la soluzione ad un bug con Civilization VI sul MacBook Pro 16″).

Come sempre, gli sviluppatori possono scaricare l’aggiornamento a macOS Big Sur‌ 11.5 dalla sezione Aggiornamento Software delle Preferenze di Sistema dopo l’installazione del profilo ad hoc scaricato dall’Apple Developer Center.

A questo indirizzo un riassunto con le novità più importanti di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo alcuni consigli e suggerimenti da seguire prima di installare il nuovo sistema. A questo indirizzo le istruzioni su come creare una chiavetta USB con il nuovo sistema, utile per effettuare una installazione ex-novo, anche su più Mac.