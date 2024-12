Utenti Mac M4 lamentano problemi compatibilità con risoluzioni di alcuni monitor ultrawide

Pubblicità

Alcuni utenti di Mac con chip M4 lamentano un problema usando monitor esterni ultra-wide: l’impossibilità di selezionare tutte le possibili risoluzioni per gli schermi 5K2K (5120 x 2160), quelli che – in altre parole – offrono risoluzione 5K standard in orizzontale e 4K standard in verticale, modelli con i quali immagini e testi appaiono sfocati.

Del problema riferisce il sito statunitense 9to5Mac spiegando che sui Mac con chip M4 macOS non mostra le risoluzioni corrette nelle Impostazioni; questi monitor funzionano perfettamente con i vecchi Mac Intel o Apple Silicon ma se connessi a Mac con chip M4 non funzionano in HiDPI mode (la “scalatura” che rende l’interfaccia più nitida).

Un utente di Mac Mini M4 lamenta l’impossibilità di selezionare la modalità HiDPI nelle impostazioni monitor, problema che invece non si verifica con un MacBook Pro M1. Un diverso utente conferma di non avere problemi con MacBook Pro M1 Max ma di non riuscire a selezionare la risoluzione 3840 x 1620 con un MacBook Pro M4 Max.

L’HiDPI è una modalità pensata per consentire di sfruttare il notevole incremento di risoluzione dei display senza che i caratteri e altri elementi dell’interfaccia diventino troppo piccoli o che, ingrandendosi, perdano di qualità.

Alcuni utenti sono riusciti ad attivare le risoluzioni con l’indicazione della modalità HiDPI usando software di terze parti come BetterDisplay o SwitchRes X ma questo comporta inconvenienti quali il refresh rate che passa da 75Hz a 60Hz. Nel momento in cui scriviamo non ci sono risposte da parte di Apple; alcuni utenti hanno segnalato il problema a Cupertino e sono in attesa di ricevere indicazioni.x