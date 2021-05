Apple iMac M1 «È una nuova era e siamo solo all’inizio»

I dirigenti Apple intervistati prima dell’arrivo di iMac M1 spiegano che è il primo computer di Cupertino progettato da zero su misura di Apple Silicon, un concentrato della visione e della filosofia Apple per quanto riguarda hardware, software, ecosistema e servizi.

Naturalmente il protagonista è il primo processore Apple Silicon per Mac, questo significa che ora gli sviluppatori possono rendere le proprie app universali, permettendo agli utenti di eseguire app create per iPhone e iPad anche su Mac, secondo i dirigenti Apple senza dover riscrivere tutto da zero e senza investimenti ingenti.

Grazie alle tecnologie Apple integrate in iOS, iPadOS e macOS gli utenti possono lavorare con le stesse app, iniziando magari su iPhone e iPad quando sono fuori casa, per poi completare il lavoro a casa su Mac dove lo hanno lasciato, con una esperienza e una interfaccia familiari, tutto questo senza dover fare nulla perché tutto funziona in modo automatico e come ci si aspetterebbe.

«Inizierò qualcosa sul mio telefono e voglio finirlo sul mio Mac, si apre [l’icona] del dock, ci clicco sopra» l’app si apre nello stesso modo in cui si trovava sul dispositivo originale e Handoff viene attivato in modo intelligente sapendo quanto sono vicini i dispositivi Apple tra loro. A spiegarlo è Stephen Tonna, Platform Product Marketing di Apple intervistato da CNN, che precisa «È esattamente la nostra filosofia nel modo in cui costruiamo l’hardware e il software, che riguarda le capacità uniche dei dispositivi, ma che funzionano perfettamente insieme».

MacBook Air, MacBook Pro 13” e Mac mini con processore Apple Silicon M1 sono esteticamente identici ai modelli Intel, viceversa iMac M1 è il primo computer Apple disegnato e progettato da zero intorno al nuovo processore, ed è anche il primo in tanti anni proposto in sette colorazioni.

La visione di Apple «È sempre stata quella di far sparire il computer per farlo semplicemente essere quello che ti serve» spiega Laura Metz del team Mac Product Marketing. La dirigente illustra il design super sottile della macchina che è comunque in grado di erogare prestazioni elevate, un computer progettato per essere il fulcro del lavoro da casa, in stile 2021 e naturalmente non si può tralasciare l’aspetto dei colori.

I primi a essere sorpresi dalla ventata di novità e delle sette nuove colorazioni, dopo anni e anni di chassis grigio alluminio è stata quella dei dipendenti Apple «Eravamo letteralmente sbalorditi..felici» quando i primi iMac M1 sono arrivati ed è stato possibile ammirarli per la prima volta dal vivo. Una ventata di novità e felicità che siamo certi condivideranno molti utenti Apple quando potranno ammirare dal vivo i nuovi iMac M1.

«Questa è una nuova era per il Mac e siamo solo all’inizio» ha dichiarato Tonna. Ma anche se i dirigenti Apple non possono mai anticipare le novità in arrivo, è certo che con i processori Apple per computer il futuro dei Mac si prospetta molto ricco e molto interessante.

Secondo una delle ultime anticipazioni Apple ha in cantiere nuovi MacBook Air con diversi colori, in modo simile a quanto fatto con iMac M1: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo Mac tutto in uno è in questo articolo. Tutti gli articoli che parlano dei Mac ARM sono disponibili qui.