Baidu avrà il suo ChatGPT a marzo

Il 2023 appena cominciato sembra sia già destinato a diventare un anno memorabile per l’intelligenza artificiale: il gigante cinese delle ricerche online Baidu potrebbe battere sul tempo entrambi i colossi USA Microsoft e Google introducendo a marzo un suo rivale di ChatGPT, oltre che ricerche potenziate da Intelligenza Artificiale Ai.

Per il momento si tratta di una anticipazione segnalata dall’autorevole Bloomberg, quindi più che sufficiente per lanciare l’allarme nella guerra virtuale del primato tra USA e Cina in un settore divenuto esplosivo nel giro di pochi mesi.

La rete linguistica di apprendimento automatico ChatGPT e altri sistemi simili stanno mostrando al pubblico la capacità di generare testi scritti di qualsiasi genere, immagini e grafica, persino di comporre musica e superare svariati esami universitari.

Sembra che a marzo Baidu introdurrà il suo rivale di ChatGPT per offrire agli utenti un servizio di chatbot basato su intelligenza artificiale. Purtroppo il report non fornisce ulteriori dettaglio, salvo precisare che Baidu prevede di integrare la chatbot di intelligenza artificiale con il suo motore di ricerche.

Fino a questa notizia Microsoft sembrava il colosso più vicino all’impiego di strumenti Ai in software e servizi per gli utenti, questo anche per l’investimento in OpenAi di diversi anni fa, oltre a nuovi investimenti miliardari delle ultime settimane. Microsoft sembra stia valutano di integrare evoluzioni di ChatGPT nelle ricerche di Bing, oltre che negli strumenti Office e non solo.

Le manovre di Microsoft in campo Ai e ChaGPT hanno fatto scattare l’allarme rosso in Google che ha richiamato gli storici cofondatori Larry Page e Sergey Brin. Il Ceo Sundar Pichai sembra abbia deciso di accelerare i piani di Big G nel campo, preparandosi a svelare oltre 20 novità, servizi e funzioni basati su Ai durante il prossimo evento Google I/O che si svolgerà a maggio.

