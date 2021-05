Apple potrebbe lanciare iPod touch 2021

Anche se l’epoca d’oro di iPod è nel passato, saltuariamente e senza tanto scalpore Apple aggiorna la gamma di dispositivi aggiornando specifiche hardware e design: secondo le indicazioni offerte da uno sviluppatore Cupertino potrebbe ripetersi quest’anno introducendo la nuova linea iPod touch 2021 entro l’autunno con design rivisto.

Ricordiamo che l’ultimo aggiornamento risale al 2019 con gli iPod touch di settima generazione, dotati di processore Apple A10, schermo da 4 pollici, proposti nei tre tagli di archiviazione da 32GB, 128GB e 256GB. Per il modello precedente invece occorre tornare indietro fino al luglio del 2015, quindi 4 anni prima, quando furono introdotti i modelli di sesta generazione con processore Apple A8 è tagli da 16GB, 32GB, 64GB e 128GB.

Mentre il design attuale dello chassis richiama quello arrotondato degli iPhone 6, i nuovi iPod touch 2021 prenderebbero ispirazione dal design con profili e angoli più squadrati che Apple ha prima impiegato negli iPad Pro, per poi estenderlo agli iPad Air e agli iPhone 12. Lo stile squadrato prosegue con gli iMac M1 appena arrivati (qui unboxing e prime impressioni d’uso di macitynet) e si prevede sarà esteso anche alla nuova generazione Apple Watch 7 attesa entro quest’anno.

Purtroppo non vengono forniti dettagli sulle specifiche tecniche previste per iPod touch 2021, anche se è lecito aspettarsi un processore più recente e veloce, magari Apple A12 o successivo. Lo sviluppatore Steve Moser precisa che non si tratta di una anticipazione proveniente da fonti affidabili, ma semplicemente di una indiscrezione e, come tale, deve essere inizialmente accolta con cautela, almeno fino a quando emergeranno nuove conferme al riguardo.

In questo articolo riportiamo alcuni rendering di iPod touch 2021 che lo mostrano in cinque diverse colorazioni: nero, verde, rosso, blu – azzurro e viola. Da notare che nella vista frontale viene mostrato un dispositivo senza bordi né cornici, e senza tasto Touch ID, lasciando intendere che Apple possa portare Face ID anche in questi dispositivi, anche se questa soluzione appare poco probabile, visto che per ora rimane limitata agli iPhone e iPad più costosi.

A ottobre 2020 Apple ha classificato iPod nano come prodotto vintage: iPod è incluso nella lista dei dispositivi Apple più importanti dal punto di vista del design. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPod sono disponibili qui, invece per quelli dedicati a iPod touch si parte da qui.