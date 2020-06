Apple mostra cosa possono fare insieme iPhone e Apple Watch

Nelle scorse ore Apple ha pubblicato una nuova pagina web dedicata alla promozione di iPhone e Apple Watch, visti come un unicum in grado di darsi forza l’un l’altro. Il nuovo mini sito descrive nel dettaglio le caratteristiche e le capacità esclusive che vengono sbloccate quando i due dispositivi, smartphone e smartwatch, lavorano insieme.

La pagina web, attualmente promossa sulla home page di apple.com, offre un elenco di funzionalità utili che avvantaggiano gli utenti che accoppiano un Apple Watch a un iPhone.

Aggiungili insieme. Moltiplica il loro potere

A partire dalle basi, gli utenti iPhone, ricorda Apple, possono rispondere oppure rifiutare una chiamata – anche FaceTime – su Apple Watch, oppure potranno anche chiamare dal polso e dopo trasferirla su iPhone. Anche i messaggi beneficiano dell’accoppiata grazie all’abilità Tapback di Watch, alle risposte preimpostate, al supporto emoji e ai disegni. In alternativa, ricorda la multinazionale di Cupertino, gli utenti possono chiedere a Siri di comporre o rispondere a un messaggio in arrivo utilizzando i comandi vocali.

Le funzionalità più avanzate pubblicizzate sul minisito includono l’integrazione dell’app Fotocamera. Apple Watch può essere utilizzato per inquadrare a distanza e scattare una foto, ingrandirla o ridurla, passare tra le fotocamere iPhone frontali e posteriori e passare da una modalità fotocamera all’altra. Da qui, inoltre, gli utenti possono impostare un quadrante che mostra una singola foto, un album personalizzato tramite l’app Watch su iOS.

Vengono, inoltre, evidenziate le funzionalità di riproduzione musicale di Watch, che includono lo streaming di Apple Music, la riproduzione delle playlist e il controllo remoto dell’iPhone. Le funzioni sanitarie di Apple Watch e l’integrazione dei dati con le app Salute e attività di iOS sono al centro dell’attenzione di Apple, insieme al supporto per Maps, Find My e Apple Pay.

Sebbene la pagina non offra nuove informazioni su entrambi i prodotti, presenta una serie di caratteristiche uniche per i nuovi o potenziali acquirenti. È interessante notare che la pagina dedicata è realizzata quasi interamente con grafica vettoriale bidimensionale comunemente vista sulle recenti pagine di supporto e nei video pubblicati sul canale YouTube di supporto Apple. Apple utilizza in genere immagini di prodotti ad alta risoluzione nel suo materiale promozionale.

A questo indirizzo potete dare voi stessi uno sguardo al minisito. Tutti gli articoli di macitynet dedicati ad Apple Watch sono disponibili da questa pagina, mentre per quelli relativi ad iPhone si parte da qui.