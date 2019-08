Apple Music Android compatibile con Chromecast: nella beta un passo verso Google Home

Buone notizie per gli utenti di Apple Music Android: il servizio di streaming musicale della Mela è ora compatibile con i display e gli altoparlanti Chromecast. Al momento la funzione è attiva solo nell’ultima beta dell’app, ma provarla è semplicissimo, e a breve sarà disponibile anche nella versione stabile.

Come per qualsiasi altra applicazione con supporto a Chromecast, anche Apple Music Android funzionerà con altoparlanti compatibili, quali Google Home, ma anche con le vecchie Chromecast audio non più in vendita.

Vengono così confermate le voci di inizio anno secondo cui, per l’appunto, Apple Music avrebbe finalmente aperto le porta a Google Home. L’integrazione non è così profonda come suggerivano i rapporti precedenti: non è possibile configurare Apple Music come opzione musicale predefinita per i dispositivi Home o Assistant, né controllarla completamente con comandi vocali ancora. Tuttavia, è probabile che si tratti di limitazioni dovute alla versione beta ancora in prova.

È una mossa sensata, vista la recente volontà di Apple di espandere l’accesso ai suoi servizi su più piattaforme. AirPlay 2 funziona con diversi televisori senza la necessità di un dispositivo Apple TV e alcuni TV smart, come quelli Samsung, includono l’app Apple TV.

Inoltre, la beta aggiunge l’accesso a più di 100.000 stazioni radio per trasmissione da tutto il mondo, provenienti da artisti del calibro di iHeartRadio, Radio.com e TuneIn. La beta include anche la modalità dark che Apple ha aggiunto nell’ultimo aggiornamento, insieme a un visualizzatore di testi e ad alcuni elementi visivi aggiornati – un po’ in stile iOS 13.

Chi volesse testare le nuove funzionalità non dovrà far altro che accedere al programma beta di Apple Music tramite il Play Store.