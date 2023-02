Su Apple Music Rihanna si ascolta in Audio Spaziale

Apple Music offrirà ai fan di Rihanna nuovi modi per sperimentare e celebrare la cantante in vista della sua performance all’atteso Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show, che si terrà domenica 12 febbraio 2023 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona.

All’inizio del mese Rihanna ha stuzzicato la curiosità degli appassionati con un trailer in anteprima. Ora, in attesa dello show, sarà possibile godersi la musica di Rihanna con il suono multidimensionale e ricco di Apple Music.

Gli utenti abbonati possono ascoltare i brani del catalogo di Rihanna su Apple Music in audio spaziale con Dolby Atmos per rivivere al meglio i successi della sua carriera, una produzione eclettica e in espansione che mescola sonorità e generi diversi.

“Rihanna è una delle artiste più prolifiche del nostro tempo e noi, insieme ai suoi numerosi fan in tutto il mondo, non vediamo l’ora di vederla salire sul palco del primo Apple Music Super Bowl Halftime Show” ha dichiarato Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats. “Siamo davvero felici di celebrare la sua carriera e di offrire al suo pubblico un modo nuovo di vivere la sua musica grazie all’audio spaziale, insieme ad altri contenuti esclusivi su Apple Music.”

Il 9 febbraio 2023, alle 10:00 MST (18:00 ora italiana), Nadeska Alexis di Apple Music Radio intervisterà Rihanna durante la conferenza stampa del Super Bowl LVII Halftime Show. Sarà possibile seguirla in diretta oppure guardarla on demand su Apple Music, sui canali TikTok, Instagram, YouTube e Twitter di @AppleMusic e NFL Network.

Apple Music Radio sarà presente sul campo per seguire gli eventi che porteranno alla grande serata di Rihanna e offrire una colonna sonora d’eccezione. La programmazione includerà “Halftime Hype Radio”, una serie in 10 puntate per rivivere alcune delle performance più memorabili del Super Bowl Halftime Show; “Rihanna Revisited Radio”, una tavola rotonda in otto episodi che esplora l’influenza culturale della musica della cantante; e “Live from Super Bowl LVII”, dirette quotidiane dall’Arizona per catturare l’attesa degli ultimi giorni prima della finale, con le voci di Apple Music Zane Lowe, Ebro Darden e Nadeska Alexis insieme a ospiti speciali a sorpresa.

A concludere il tutto, lunedì 13 febbraio andrà in onda “Halftime Recap Radio”, per festeggiare il debutto di Apple Music al Super Bowl Halftime Show e ripercorrere i momenti clou dell’evento musicale.

