WindTre attiva le chiamate Wi-Fi Calling in Italia

WindTre lancia la funzionalità Wi-Fi Calling, che permette di effettuare e ricevere chiamate vocali anche in assenza di segnale mobile, tramite una rete Wi-Fi di WindTre. L’azienda è stata la prima in Italia a sperimentare questa tecnologia e ad ottenere l’autorizzazione all’avvio da parte delle Autorità.

La nuova funzione permette, in presenza di una connessione Wi-Fi WindTre, di chiamare con il proprio smartphone anche da luoghi come edifici dalle mura spesse, capannoni, seminterrati o in altre situazioni in cui la ricezione delle reti mobili potrebbe incontrare ostacoli. Questa tecnologia rende possibile anche una esperienza d’uso senza interruzioni della telefonata nel passaggio dalla rete cellulare a quella Wi-Fi e viceversa.

La funzione Wi-Fi Calling è già disponibile gratuitamente per i clienti privati e business di WindTre con uno smartphone compatibile: al momento del lancio gli unici terminali supportati sono la gamma Samsung Galaxy S22 e Xiaomi 12 Pro. L’operatore dichiara che nel corso dei prossimi mesi il servizio sarà gradualmente esteso a nuovi modelli di smartphone e a un numero sempre maggiore di utenti.

La funzionalità di chiamata Wi-Fi non ha costi aggiuntivi rispetto alle condizioni della propria offerta, può essere utilizzata su tutto il territorio nazionale e non richiede l’installazione di alcuna applicazione, né una configurazione manuale del dispositivo mobile. È possibile visitare questa pagina per ulteriori informazioni sulla funzionalità e sugli smartphone compatibili.

Rispetto ad analoghi servizi per veicolare chiamate su rete Internet, il Wi-Fi Calling fornisce maggiori caratteristiche funzionali, compresa la possibilità di effettuare telefonate di emergenza in assenza di copertura radiomobile, oltre a una migliore e più fluida esperienza per l’utente, per esempio nei tempi di esecuzione della chiamata.

Nella pagina dedicata l’operatore precisa che il servizio è attualmente in fase di avvio su un numero limitato di terminali Samsung e Xiaomi e di essere al lavoro per estenderlo a più dispositivi possibili. Nel momento in cui scriviamo non ci sono indicazioni per l’arrivo su iPhone.