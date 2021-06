Apple offre agli sviluppatori accesso a Xcode Cloud

Apple ha cominciato a inviare agli sviluppatori una notifica per indicare che ora possono usare il nuovo servizio Xcode Cloud, presentato in anteprima alla Worldwide Developers Conference (WWDC21) di giugno.

“Siamo lieti di comunicare che il vostro account è stato attivato per Xcode Cloud beta”, si legge nella mail inviata da Cupertino agli sviluppatori. “Ora potete beneficiare della continua integrazione e di servizi di delivering integrati in Xcode 13”.

Xcode Cloud consente di raggruppare i tanti task e strumenti necessari per creare, testare e distribuire le app usando servizi cloud, permettendo agli sviluppatori che lavorano da soli e ai team, di essere più produttivi e offrire app ai propri utenti.

Xcode Cloud è in grado di creare in automatico la build delle app nel cloud, alleggerendo così il carico di lavoro dei Mac degli sviluppatori. I test paralleli nel cloud permettono di testare una versione simulata per ogni dispositivo Apple attualmente in commercio, per poi distribuire una build dell’app per i test interni, oppure a tester esterni attraverso TestFlight per avere un feedback immediato.

Xcode Cloud è uno dei nuovi strumenti presentati nell’ambito dell’ultima conferenza per sviluppatori.