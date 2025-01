Apple pronta a testare i primi chip made in USA di TSMC

Pubblicità

Stando a quanto riferisce il quotidiano Nikkei Asia, Apple è pronta a testare i primi suoi chip prodotti da TSMC in una fonderia dell’Arizona. Ci sono voluti due anni ma la scommessa, prova del successo del CHIPS and Science Act voluto da Joe Biden, si è rivelata vincente.

Da indiscrezioni sembra che TSMC abbia già completato la produzione di chip e Apple ora è pronta a verificare a sua volta qualità e performance. Il primo lotto di chip pronti per essere ufficialmente commercializzati dovrebbe essere pronti per la produzione già entro questo trimestre, in attesa del completamento delle procedure di controllo qualità.

Gli Stati Uniti spingono in tutti i modi per contrastare l’egemonia cinese sull’approvvigionamento di semiconduttori e il piano bipartisan che ha portato CHIPS and Science Act con l’obiettivo di riportare l’industria americana ad essere protagonista dell’evoluzione digitale mondiale, prevede 280 miliardi spesi in dieci anni, la maggior parte dei quali per la ricerca e lo sviluppo scientifico e la commercializzazione. TSMC è stata attirata sul suolo americano grazie anche ad aiuti per i produttori di semiconduttori pari a 52,7 miliardi di dollari in credito d’imposta e finanziamenti per ricerca, sviluppo, produzione e forza lavoro nel campo dei semiconduttori suddivisi in incentivi per l produzione, ricerca e sviluppo e forza lavoro, comunicazione e attività lungo la catena di approvvigionamento.

A maggio 2020, TSMC aveva beneficiato di un investimento da 12 miliardi di dollari per realizzare una fabbrica di microprocessori in Arizona; i lavori erano stati avviati nel 2021 con l’obiettivo di arrivare alla produzione entro i 2024 (slittata poi al 2025), a partire dal nodo produttivo N5 che interessa l’azienda di Cupertino. Una seconda fabbrica prevede la produzione con il nodo a 3 nm, e dovrebbe essere operativa nel 2028.

Come accennato, l’investimento di TSMC negli Stati Uniti è in linea con gli sforzi del governo americano per ridurre la dipendenza dalle importazioni di semiconduttori. Lo scorso anno TSMC si era lamentata della differente cultura del lavoro tra Taiwan e Stati Uniti ma anche dei costi maggiori necessari per produrre chip negli USA.

A fine 2022 la fab in costruzione di TSMC è stata visitata da Tim Cook, Joe Biden e i vertici di TSMC, incluso il fondatore Morris Chang.