Apple registra il logo “M” per il marchio Metal 2

Apple registra il logo per Metal 2, l’API grafica che consente agli sviluppatori di creare giochi per iOS e Mac che nulla hanno da invidiare a quelli per console, così come qualsiasi altro tipo di software che impieghi in modo massiccio grafica 2D e 3D su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Il logo registrato è quello di una grande “M”, visibile poco più in basso.

Introdotto in occasione della conferenza degli sviluppatori WWDC 2018, Apple ha tenuto a formalizzare il marchio grafico con l’apposita registrazione negli Stati Uniti, a Hong Kong e in Cina.

Apple ha presentato il marchio di fabbrica nelle classi internazionali 09, 41 e 42. Nel dettaglio, la richiesta numero 88394250 per la “classe 9” copre “software di sviluppo di applicazioni, software per computer utilizzati per lo sviluppo di altre applicazioni software, nonché software di sistema operativo dei computer, oltre che software di interfaccia di programmazione app per l’utilizzo nello sviluppo di applicazioni per l’esecuzione su unità di elaborazione grafica”.

La classe 41 si occupa, invece, di programmazione di computer, software, giochi per computer e software per computer e sviluppo di giochi per computer. Infine, la classe 42 tutela il marchio nei settori “Programmazione computer, progettazione e sviluppo di hardware e software, oltre che servizi di consulenza in materia di progettazione, sviluppo, implementazione e utilizzo di hardware e software”.

Apple ha mostrato la pagina di Metal 2 come “campione” di utilizzo, come segnala il sito USA specializzato in brevetti PatentlyApple. L’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti definisce un “campione” come il modo in cui la società utilizza il proprio marchio sul mercato, e ciò che i consumatori vedono quando stanno considerando se acquistare i prodotti o servizi forniti da Apple in relazione al marchio richiesto. In questo caso, Apple ha fornito il sito web specifico in cui utenti e gli sviluppatori possono venire a conoscenza di cosa sia esattamente Metal 2.

Apple presenterà iOS 13, macOS 10.15 e tutte le nuove versioni dei suoi sistemi operativi, oltre che tutte le novità per gli sviluppatori di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2019 a giugno.