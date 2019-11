Apple rilascia i driver per installare Windows su MacBook Pro 16 pollici

Negli scorsi giorni alcuni utenti statunitensi avevano segnalato problemi per installare Windows su MacBook Pro 16 pollici: l’ultimo portatile professionale della multinazionale di Cupertino è stato introdotto il 13 novembre ed è disponibile nei negozi da venerdì 15 novembre ma solo negli USA. In Italia e altrove l’inizio della disponibilità è indicato alla fine di novembre, ma i tempi previsti di consegna su Apple Store online sono già slittati ai primi giorni di dicembre. Per chi lo ordina ora l’arrivo è indicato tra il 5-9 dicembre.

Con l’inizio della distribuzione in USA alcuni utenti hanno segnalato l’impossibilità di installare Windows su MacBook Pro 16 pollici. Lanciando Boot Camp Assistant infatti il sistema avvisava gli utenti che non erano disponibili i driver per procedere con l’installazione. Con Boot Camp Assistant il sistema operativo Windows può essere installato su una partizione secondaria del Mac permettendo di scegliere se avviare il computer con macOS oppure con Windows.

Driver dedicati del costruttore sono necessari per permettere a Windows di riconoscere e lavorare con tutte le componenti hardware del portatile. Ora chi ha già tra le mani il nuovo portatile top di gamma di Apple può ripetere l’operazione: riavviando Boot Camp Assistant ora il computer dovrebbe procedere con il download dei nuovi driver e proseguire con l’installazione di Windows su MacBook Pro 16 pollici.

MacBook Pro 16 pollici si può acquistare a partire da questa pagina di Apple Store online; è disponibile anche nello store Apple su Amazon. Per tutto quello che c’è da sapere sul nuovo portatile rimandiamo a questo articolo di macitynet.