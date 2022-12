Apple e NFL, l’accordo è saltato per colpa del visore AR

Dopo diversi mesi di trattative sembra che sia definitivamente naufragato l’accordo tra Apple e la NFL per l’acquisizione dei diritti delle partite Sunday Ticket: la colpa, probabilmente, è del visore di realtà aumentata di Apple. Google sarebbe pronta a ringraziare.

Apple e la NFL, nei mesi scorsi, hanno cercato un accordo per i diritti di streaming delle partite NFL Sunday Ticket. DirecTV, ricordiamo, ha detenuto esclusivamente i diritti fino all’attuale stagione, anche se la prossima stagione quasi certamente non sarà più così.

A un certo punto dell’anno, Apple è stata considerata non solo il principale contendente per il pacchetto NFL, ma l’effettivo partner per la trasmissione. In molti, infatti, erano pronti a scommettere che l’accordo fosse in fase di finalizzazione. Pochi giorni fa, secondo quanto riferito, Apple e la NFL hanno concluso i negoziati senza tuttavia raggiungere l’accordo.

Sarebbe pronta ad approfittarne Google, che stando agli ultimi rapporti potrebbe distribuire NFL Sunday Ticket come servizio aggiuntivo al suo servizio di streaming YouTube TV. Secondo la testata statunitense The Athletic il mancato accordo tra Apple e NFL potrebbe avere a che fare con la visione e lo streaming delle partite con il visore di realtà aumentata e virtuale che Apple deve ancora svelare:

Apple e la NFL non sono riuscte a concordare se la società avrebbe ottenuto il diritto di distribuire Sunday Ticket su piattaforme ancora inesistenti (ndr il visore di realtà virtuale). Apple sta investendo pesantemente nella realtà virtuale e nella realtà aumentata, piattaforme nascenti in cui lo sport è finora in gran parte assente. Di conseguenza, Apple voleva ottenere quelli che sono stati definiti come diritti noti, ma anche sconosciuti

In altre parole, Apple avrebbe voluto i diritti per la diffusione delle partite anche tramite piattaforme non ancora esistenti, come appunto il visore di reale virtuale.

Kaplan aggiunge che la NFL “può vedere le future piattaforme AR e VR come nuove categorie di media degne di accordi separati”. Il rapporto non chiarisce se la realtà virtuale porrà lo stesso problema per Google e la NFL, pur suggerendo che quegli aspetti sono off-limits in base alle discussioni precedentemente intrattenute da Apple.

In ogni caso, Apple si consolerà con il Super Bowl di questa stagione: Apple Music sta, infatti, sostituendo Pepsi come sponsor del Super Bowl LVII Halftime Show. Il primo visore Apple con tecnologia AR e VR è previsto in arrivo nel 2023.